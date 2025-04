W marcu br. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Do tej pory ponad 250 tys. osób zmarło z powodu infekcji wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Reklama

W mediach krążą teorie spiskowe na temat koronawirusa, a coraz więcej badaczy twierdzi, że wybuch epidemii nie nastąpił w grudniu 2019 roku, a wirus niekoniecznie pochodzi z Wuhan.

Co odkryli brytyjscy naukowcy?

Naukowcy starali się odtworzyć ścieżki, jakimi podążał wirus SARS-CoV-2 z Chin, do Europy, Australii i reszty globu. W tym celu analizowali próbki pobrane od pacjentów. Dzięki temu udało się m.in. wyróżnić 3 typy koronawirusa: A, B i C.

Najnowsze badania dowodzą, że większość zakażonych koronawirusem wcale nie miała kontaktu z osobami obecnymi na targu żywymi zwierzętami w Wuhan. Genetyk Peter Forster z Cambridge twierdzi, że pierwsza transmisja koronawirusa na ludzi mogła mieć miejsce między 13 września a 7 grudnia.

Wnioski francuskich lekarzy

Jedna z przeanalizowanych próbek pochodziła od mężczyzny urodzonego w Algierii i mieszkającego we Francji od wielu lat. Ostatnią podróż zagraniczną odbył on w sierpniu ubiegłego roku, nigdy też nie był w Chinach. Zaraził jedną osobę: swoje dziecko.

Miał objawy takie jak krwioplucie, kaszel, ból w klatce piersiowej, ból głowy i gorączka. Na oddział ratunkowy trafił 27 grudnia 2019 r.

Po doniesieniach francuskich lekarzy o tym, że już w grudniu w paryskim szpitalu pojawił się pacjent z objawami zakażenia koronawirusem, wiele osób zaczęło zastanawiać się nad tym, czy infekcja, z którą zmagali się na przełomie stycznia i lutego nie była w istocie COVID-19.

To może sugerować, że pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce nie pojawił się 4 marca br., ale wcześniej. Coraz więcej osób w Europie przyznaje, że na przełomie stycznia i lutego walczyło z grypopodobną infekcją, choć jeszcze wówczas koronawirus nie był określany mianem pandemii.

Źródła:

Focus.pl;

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, (Lancet) dostęp: 7 maja 2020.

SARS-CoV-2 was already spreading in France in late December 2019, (International Journal of Antimicrobial Agents) dostęp: 7 maja 2020.

Reklama

Zobacz więcej informacji:Szwedzki epidemiolog krytykuje polskie podejście do walki z pandemiąTurcja tworzy strefy wolne od koronawirusa, by przyciągnąć turystówDzieci nie zarażają dorosłych koronawirusem? Zaskakujące doniesienia szwajcarskich naukowców