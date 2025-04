Wiele mówi się o rozwoju pandemii, ale póki co wszystko to są jedynie przypuszczenia. Chociaż wiemy już, że przyrost nowych zachorowań w ciągu ostatnich tygodni jest gwałtowny i największy od samego początku pandemii, nadal trudno określić, jak naprawdę potoczą się jej losy w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego tematu odniósł się ostatnio minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Łukasz Szumowski: cała Polska może być czerwoną strefą

Minister zdrowia przyznaje, że w ostatnich dniach znacznie zwiększyła się transmisja pozioma koronawirusa. Według oficjalnych danych od końca lipca liczba nowych dziennych zakażeń wykrytych testami zwiększyła się nawet dwukrotnie, a krzywa zachorowań poszybowała w górę.

Niestety, jeśli sytuacja się nie poprawi, Łukasz Szumowski jasno mówi, że nawet całe terytorium Polski może zostać objęte obostrzeniami. Wcześniej już wskazał wesela i imprezy rodzinne jako źródła zakażeń. Nie ukrywa jednak, że ma na to wpływ także i zachowanie Polaków - brak noszenia maseczek, brak dystansowania się i odpowiedniej dezynfekcji też nie pozostają bez znaczenia.

Co ciekawe, według informacji podawanych przez resort, nie ma póki co ognisk zakażeń z wyjazdów wakacyjnych. Nad morzem Polacy gromadzą się bardzo tłumnie - na plażach, nadmorskich kurortach i deptakach nie ma czasem gdzie postawić nogi. Pojawiają się jednak też inne głosy - takie jak doniesienia o zakażonych klientach parku rozrywki w Zatorze.

Minister Szumowski zdradził też, jak może rozwinąć się epidemia koronawirusa w Polsce - i niestety nie są to dobre wiadomości. Jeśli nie zaczniemy ponownie przestrzegać rygorów i obostrzeń, krzywa zachorowań będzie rosnąć coraz mocniej. Wszystko ponownie jest w rękach (przede wszystkim) obywateli. Im bardziej lekceważąco Polacy będą podchodzić do sytuacji epidemicznej, tym bardziej czerwone strefy będą się rozprzestrzeniać na mapie.

Źródło: wp.pl

