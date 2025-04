Pandemia jest wyjątkowo trudnym czasem. Nie możemy spotykać się ze znajomymi, przyjaciółmi, ale przede wszystkim kontakt z rodziną jest bardzo utrudniony. Jedni nie mogą tego zrobić, bo są w kwarantannie lub szpitalu, inni zaś rezygnują z bliskiego kontaktu ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Trudno nam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ale nie możemy się poddawać. Chociaż najgorsze jeszcze przed nami, musimy być dobrej myśli właśnie dla swoich najbliższych. Te zdjęcia pokazują, że rodzina zawsze znajdzie sposób na to, by być razem.

Razem pomimo przeciwności losu

Pocałunki przez szyby, uściski w maskach i pełnych sterylnych strojach, matki oglądające swoje dzieci z drugiego pomieszczenia - z taką rzeczywistością przyszło się nam zmierzyć. Nie jest łatwo, ale historie, które docierają do nas z całego świata bywają naprawdę wzruszające.

To właśnie zdjęcia tych chwil będą świadectwem pandemii, która wstrząsnęła światem. Nie będziemy pamiętać dokładnych danych ani nazwisk, a właśnie fotografie, które dają nam w tym okresie nadzieję.

Chiny obiegło zdjęcie pary zakochanych młodych osób, które próbowały się pocałować w maseczkach i przez szybę. Ona była pielęgniarką w szpitalu i zmagała się na co dzień z setkami zakażonych koronawirusem, on codziennie przychodził, by wspierać ją w trudnych chwilach. Ta historia ma na szczęście happy end! Po tym, jak sytuacja w Chinach została już opanowana, para w końcu się pobrała.

Nie zapominamy także o starszych osobach, które dzieci i wnuczkowie odwiedzają - jednak między nimi również znajduje się szyba. Rozczuliło nas również zdjęcie wnuczki, która przez okno podzieliła się swoim dziadkiem informacją o zaręczynach. Ono poruszyłoby nawet głaz!

