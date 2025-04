Cały świat walczy z pandemią koronawirusa, w ostatnich dniach notuje się wyjątkowo dużo nowych infekcji. Włoski lekarz jest jednak zdania, że epidemia koronawirusa... zniknie bez szczepionki. Dlaczego tak sądzi?

Włoski lekarz twierdzi, że koronawirus traci zjadliwość

Matteo Bassetti ze szpitala Policlinico San Martino we Włoszech stwierdził ostatnio, że wirus SARS-CoV-2 nie jest już tak zjadliwy, jak na początku. Analizując sytuację we Włoszech, która dziś, w porównaniu do tego, co działo się jeszcze kilka miesięcy temu w Lombardii, wygląda dobrze, rzeczywiście można dojść do podobnych wniosków. Eksperci nie podzielają jednak entuzjazmu lekarza.

W powszechnej opinii to właśnie szczepionka ma być jedynym sposobem na to, by uporać się z pandemią koronawirusa. Trudno oczekiwać, by koronawirus po prostu znikł, a to właśnie sugeruje dr Matteo Bassetti. Porównuje koronawirusa do drapieżnika, który przestał być tak niebezpieczny jak na początku.

W marcu i kwietniu (koronawirus - red.) był jak tygrys, ale teraz jest niczym dziki kot. - stwierdził dr Matteo Bassetti w rozmowie z „The Telegraph”.

Lekarz uważa, że wirus mógł zmutować, przez co stracił swoją zjadliwość. Jego zdaniem układ odpornościowy starszej osoby nie wytrzymałby starcia z koronawirusem wiosną, a chory wymagałby wspomagania respiratora. Już kilka miesięcy później bez problemu poradziłby sobie z patogenem.

Opinia ta jest jednak kontrowersyjna, a eksperci przestrzegają, że podobny sposób myślenia nie ma żadnego osadzenia w rzeczywistości. W poszczególnych krajach notuje się rekordowe liczby nowych infekcji, a WHO informuje o tym, że pandemia wkroczyła w nową, niebezpieczną fazę. Wciąż apeluje się o to, by zachować dystans społeczny i dbać o higienę rąk.

Koronawirus na świecie wcale nie traci na sile, a eksperci obawiają się, że poglądy wygłaszane przez włoskiego specjalistę ds. chorób zakaźnych sprawią, że ludzie uwierzą, że SARS-CoV-2 nie jest już tak niebezpieczny.

To z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa, mimo dostępnych metod leczenia i zatwierdzania nowych leków okaże się zbyt szybkie, by skutecznie leczyć COVID-19.

