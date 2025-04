Za oknem pierwszy śnieg może dla dzieci oznaczać lepienie zabawę i lepienie bałwana. Dla twoich dzieci. Innym może kojarzyć się z zimnem, przemoczonymi starymi butami i zbyt cienką kurtką. Wiele rodzin, domów dziecka, ośrodków preadopcyjnych i domów samotnej matki potrzebuje wsparcia.

Nawet najbardziej „ogarnięta w internetach” osoba może nie dostrzec internetowych zbiórek, akcji charytatywnych, ominąć wydarzenia związane z pomaganiem potrzebującym. Każdego dnia pojawia się akcja na stronach takich, jak siepomaga.pl, kolejna podstrona próśb o pomoc i wsparcie. Tysiące osób wysyłają pieniądze, upominki, zabawki, dzielą się tym co mają, każdego tygodnia, bezinteresownie.

Jednak to okres świąteczny, zimowy, najczęściej sprzyja nawoływaniem do podczepienia się do ważnej inicjatywy. Jest ich bardzo wiele, a organizatorzy stają na głowie, by zainteresować Polaków akcjami charytatywnymi.

Jeśli chcesz poczuć magię świąt, to okazja ku temu, by naprawdę przeżyć je dobrze. Poniżej znajdziecie listę miejsc, fundacji i zbiórek, w których możecie uczestniczyć, przynosząc np. pieluchy do szpitala czy kupić buty dzieciom z domu dziecka.

1. Świąteczna zbiórka żywności

Od 1 do 3 grudnia odbywa się Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności w blisko 3000 sklepów,a listę znajdziecie kopiując ten link: http://bit.ly/2zIAtGm. Aby dołączyć do akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom w specjalnie oznakowanych punktach. Najbardziej wartościowymi będą: olej, cukier, słodycze, mąka, konserwy czy bakalie

2. Mam marzenie... Kolacja Marzeń

Popularna Fundacja od kilku lat zrzesza znanych ludzi i zachęca zwykłych do licytowania kolacji z nimi na rzecz często chorych i ubogich dzieci. Fundacja Mam Marzenie namówiła do udziału 32 wspaniałe gwiazdy, które zgodziły się wystawić na licytacje kolacje z nimi samymi na Allegro, a pieniądze z aukcji zostaną przeznaczone na realizację marzeń podopiecznych.

Link tu: http://charytatywni.allegro.pl/kolacjamarzen

3. Qurier Świętego Mikołaja

To akcja o innej skali, ale musiała się tu znaleźć. To inicjatywa Fundacji Przyjaciółka. Fundacja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych, oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Podopieczni świetlic, placówek, domów dziecka czy niepełnosprawnych nastolatków piszą listy, a ci, którzy chcą i mogą, spełniają ich życzenie. Niekiedy jest to laptop czy telefon, innym razem buty czy bluza z superbohaterem.

Szczegóły tu: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/szukam-pomocy/qurier-swietego-mikolaja/

4. Świąteczna Cicha Noc - pomoc najbardziej potrzebującym pacjentom

Jeśli mieliście szczęście, nie zawitaliście jako mali pacjenci czy rodzice chorych dzieci do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam widać potrzeby jak na dłoni. W tym roku akcja wsparcia polega na dostarczeniu rzeczy pierwszej potrzeby 8 grudnia: chodzi o pieluchy w rozmiarach 0-4 oraz nawilżane chusteczki. Nie jest to duży koszt, a w szczególności zachęcamy tych, którzy mogą dostarczyć je w dużych ilościach.

Szczegóły wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/131314684208984/

5. Szlachetna Paczka

To obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc, wybierają rodziny, które chcą wesprzeć i wspólnymi siłami z przyjaciółmi tworzą paczkę.

Szczegóły: https://www.szlachetnapaczka.pl

6. Podaruj Święta chorym na raka dzieciom

Dzieci chore na raka spędzają w szpitalu długie miesiące. Wielu małych pacjentów Przylądka Nadziei nie pojedzie do domu nawet na Boże Narodzenie. Dlatego powstała akcja „Podaruj Dzieciom Prezent na Święta” Można pomóc rzeczowo i kupić dzieciom coś, co oderwie ich myśli od choroby. Niech to będzie wciągająca książka, gra planszowa czy klocki. Jak? Kup grę planszową albo klocki LEGO dla dziecka chorego na raka, zrób sobie zdjęcie z prezentem i wyślij je przez naszą stronę, a podarunek prześlij na adres Fundacji: ul. Ślężna 114S/1, 53-111 Wrocław. Wolontariusze przekażą prezenty małym pacjentom Przylądka Nadziei przed Świętami Bożego Narodzenia.

Szczegóły na: http://podarujprezent.naratunek.org/

7. Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawą jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce i stale potrzebuje pomocy wszelkiego typu.

Środki finansowe zbierane są na: prace remontowe: wykończenie elewacji domu (izolacja fundamentów), remont pokrycia dachowego, czyszczenie chemiczne elewacji, regały/szafki metalowe do kuchni, materace do pokoi mam i dzieci, wykładziny do pokoi mam, malowanie i remont pomieszczeń w obu domach, a także na bieżącą pomoc dla mam i ich dzieci. Z potrzeb materialnych zawsze najpilniejsze są te podstawowe: żywność, środki higieny, pampersy, kosmetyki dla mam i dzieci itp. (w sprawie odzieży i zabawek bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny). Adres:

Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz

ul. Wschodnia 6

05-500 Chyliczki

Tel: 508 658 829 lub (22) 756 88 76

Nr konta - Bank Spółdzielczy Piaseczno: 56 8002 0004 0000 2091 2000 0001

8. Świąteczny Stół Pajacyka

To ogólnopolska akcja charytatywna, podczas której właściciele lokali gastronomicznych przekazują 10% dziennego obrotu na posiłki dla potrzebujących dzieci. W ubiegłym roku goście w 589 lokalach zasiedli przy Świątecznym Stole Pajacyka, dzięki czemu zebrano 120 135,92 zł i ufundowano ponad 30 tysięcy posiłków dla dzieci.

9. UNICEF: Spraw, aby żadne dziecko z Syrii nie zamarzło tej zimy

Twoja darowizna ratuje życie. Środki, które przekażesz, UNICEF przeznacza na zakup ciepłych ubrań, ogrzewanie i pomoc finansową dla potrzebujących rodzin, ale nie, nie w Polsce. W Syrii. W kraju objętym głodem i zimnem. Sytuacja jest krytyczna. Wsparcie ma teraz ogromne znaczenie.

10. Podaruj wigilie - nie zapominaj o seniorach

Święta mogą cieszyć, jeśli są spędzane w rodzinnym gronie. Myślimy o dzieciach, ale zapominamy o seniorach. Dla nich najważniejsze nie są prezenty, a wspólne spożywanie wigilijnego posiłku. Tak powstała akcja podarujwigilie.pl. Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" organizuje Spotkania Wigilijne dla swoich podopiecznych: samotnych starszych osób. Będą tam życzliwi ludzie, choinka, stół ze świątecznymi potrawami i Mikołaj. Można wpłacić dowolną kwotę na ten cel.

11. Gwiazdka dla Bezdomniaka i pomoc czworonogom

Prześcieradła, ręczniki, koce, szmatki (kawałki materiałów) oraz podkłady higieniczne - schronisko na Paluchu apeluje o pomoc w zbiórce starych tekstyliów. Być może te rzeczy zalegają wam w szafach a dla zwierząt będących pod opieką placówki mogą być pomocne. - W tym sezonie mamy wyjątkowo dużo pracy z maluchami. Wystarczy tylko powiedzieć, że w ciągu kilkudziesięciu dni liczba malutkich kociąt wzrosła z niespełna 30 do ponad 100. W tej sytuacji mogą pomóc jedynie otwarte serca warszawiaków. Apelujemy o adopcje oraz pomoc materialną - mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Jeśli chcecie przyłączyć się do akcji, to dary można dostarczać codziennie w godz. 10-17 bezpośrednio do schroniska lub wysłać na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 (przy ul. Na Skraju), 02-147 Warszawa. W pomoc dla zwierząt z Palucha możecie włączyć się również ofiarując swój czas. Schronisk na Paluchu poszukuje wolontariuszy. Są oni bardzo ważni dla prawidłowego funkcjonowania schronisk.

Poszukajcie też wydarzeń na Facebooku. W tym roku pod hasłem „Gwiazdka Dla Bezdomniaka” można przywozić niepotrzebne koce czy pościele na adres Solidarności 68 a, Warszawa. Mamy nadzieję, że edycji będzie więcej i też winnych miastach. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1310107112429243/

To tylko dwa przykłady potwierdzające ogrom potrzeb. Zerknijcie na listę schronisk - może macie je niemalże pod nosem? http://otoz.pl/schroniska/

12. Nie omijaj bezdomnych

Trudno jest nam się przełamać w spędzaniu czasu z bezdomnymi, tym bardziej wigilii. Zima jest trudnym okresem dla tych, którzy nie posiadają dachu nad głową. Według statystyk bezdomnymi w naszym kraju są zwykle samotni mężczyźni w średnim wieku. Przeciętnie polski bezdomny pozostaje bez dachu nad głową 6 lat. Jeśli chcecie pomóc, warto skontaktować się z przykościelnymi organizacjami typu Caritas lub konkretnymi klasztorami. Wiele z nich organizuje wigilie dla bezdomnych i zbiera dary materialne i żywność dla potrzebujących.

