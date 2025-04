Właśnie po raz kolejny ruszyła wielka akcja Fundacji Mam Marzenie "Bliżej Gwiazd". Przez najbliższe tygodnie odbędą się liczne aukcje, których przedmiotem będą rzeczy od znanych i lubianych, ale nie tylko. Zdeterminowani w pomaganiu i chętni do spotkania się z ulubioną gwiazdą mają szansę zjeść z nią kolację!

Licytuj i zjedz kolację z gwiazdą

Od 4 grudnia Fundacja Mam Marzenie organizuje w serwisie charytatywni.allegro.pl 3. edycję ogólnopolskiej aukcji internetowej "Kolacja Marzeń" w szczytnym celu. Dochód z aukcji zostanie przekazany na realizację marzeń podopiecznych Fundacji.

W tym roku w akcję zaangażowało się 25 gwiazd, z którymi zostaną wystawione na aukcje kolacje. Licytować można do18 grudnia 2016 roku na portalu charytatywni.allegro.pl – pod poniższym linkiem:

charytatywni.allegro.pl/kolacjamarzen

Lista gwiazd biorących udział w projekcie:

Agata Kulesza (Warszawa – restauracja L'etelibre)

Agnieszka Cegielska (Warszawa – restauracja L'etelibre)

Agnieszka Kaczorowska (Warszawa – restauracja Czerwony Wieprz)

Aldona Jankowska (Kraków – restauracja Plac Nowy 1)

Aleksandra Hamkało (Warszawa – restauracja Czerwony Wieprz)

Beata Pawlikowska (Warszawa – restauracja Halka)

Filip Bobek (Warszawa – restauracja Elixir by Dom Wódki)

Grzegorz Hyży (Warszawa – restauracja Czerwony Wieprz)

Kasia Krzeszowska (Warszawa – restauracja Elixir by Dom Wódki)

Kasia Zielińska (Warszawa– restauracja HALKA)

Maciej Musiał (Kraków – restauracja Plac Nowy 1)

Magdalena Różczka (Warszawa – restauracja Folk Gospoda)

Małgorzata Kożuchowska (Warszawa – restauracja Dom Polski)

Małgorzata Rozenek-Majdan (Warszawa – restauracja HALKA)

Marcin Dorociński (Warszawa – restauracja Dom Polski)

Marcin Korcz (Kraków – restauracja Plac Nowy 1)

Marek Piekarczyk (Kraków – restauracja Gehanowska Pod Słońcem)

Mateusz Hładki (Warszawa – restauracja Folk Gospoda)

Olga Bołądź (Warszawa – restauracja Dom Polski)

Paulina Chruściel (Warszawa – restauracja L'etelibre)

Piotr Cyrwus (Warszawa – restauracja Flambéeria)

Piotr Stramowski (Warszawa – restauracja Superiore)

Tomasz Ciachorowski (Warszawa – restauracja Superiore)

Wojtek Mecwaldowski (Wrocław – restauracja Brajt)

Wojtek Zieliński (Warszawa – restauracja Elixir by Dom Wódki)

Zwycięzca danej licytacji będzie miał zaszczyt zjeść kolację w towarzystwie osoby, której aukcję wygrał. Licytujący płaci tylko i wyłącznie za aukcję – sama kolacja jest gościnnością restauracji, które zgodziły się wesprzeć projekt. Wszystkie kolacje odbędą się od stycznia do marca 2017 roku.

