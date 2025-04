Pochodzący z miejscowości Barry w Walii, Ken Watson, zmarł w wieku 87 lat. Staruszek przed śmiercią zdobył się na niesamowity gest. Specjalnie dla 3-letniej córeczki swoich sąsiadów przygotował prezenty pod choinkę. Dziewczynka ma je dostawać na każde Boże Narodzenie aż do ukończenia 16. roku życia.

Sprawę nagłośnił ojciec małej Cadi, Owen Williams. Dzięki niemu temat trafił na czołówki brytyjskich mediów. Poinformowała o nim m.in. telewizja BBC. Mężczyzna zamieścił na Twitterze post, w którym zdradził, co zrobił jego sąsiad.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) 17 grudnia 2018