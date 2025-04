Święta Wielkanocne są dla sporej większości katolików o wiele ważniejsze niż święta Bożego Narodzenia. To w końcu najstarsze święto chrześcijańskie upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku święta będą musiały wyglądać zupełnie inaczej.

Pierwotne plany zakładały przeniesienie Wielkanocy na inny termin, późniejszy. Niestety, Dekret Kongregacji stanowi, że nie jest to możliwe. Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji wychodzenie z domu nie jest wskazane - na zarażenie koronawirusem narażeni jesteśmy wszyscy, szczególnie osoby starsze i chore. Warto do minimum ograniczyć wizyty w sklepach, rodzinne spotkania i uczestnictwo w mszach świętych. Jak zatem przygotować się do tych „wyjątkowych” świąt?

Spis treści:

To, ile potraw pojawi się na wielkanocnym stole, zależy od ciebie, ale im więcej ich będzie, tym większe będziesz musiała zrobić zakupy. Warto więc ograniczyć menu to niezbędnego minimum i wybrać kilka typowych potraw, które najbardziej kojarzą się z Wielkanocą.

Najbardziej znane potrawy wielkanocne:

żurek wielkanocny,

tradycyjna sałatka jarzynowa,

faszerowane jajka np. tuńczykiem i pieczarkami,

wielkanocny pasztet (mięsny lub wegetariański),

mięso pieczone,

babka wielkanocna np. babka cytrynowa.

Lista zakupów

Przygotowania do Wielkanocy zacznij od zrobienia listy zakupów. Pamiętaj jednak o zdrowym rozsądku - świąt nie spędzisz z całą rodziną, więc zakupy powinny być znacznie mniejsze. Postaraj się w miarę dokładnie oszacować, ile jesteście w stanie zjeść, aby nie marnować jedzenia.

Weź również pod uwagę, że nie wszystkie produkty dostaniesz w sklepie - drożdże na przykład to obecnie produkt deficytowy. Pomyśl, czy na pewno chcesz go szukać za wszelką cenę i odwiedzać wszystkie supermarkety w okolicy? Może warto po prostu zmienić punkt w menu?

Kilka zasad, o których warto pamiętać:

W normalnych warunkach, zakupy rozłożyłybyśmy na kilka dni, ale w tym wyjątkowym czasie warto na zakupy wybrać się tylko raz . Starannie zaplanuj, co będzie ci potrzebne, abyś nie musiała wychodzić do sklepu po jedną, brakującą rzecz.

. Starannie zaplanuj, co będzie ci potrzebne, abyś nie musiała wychodzić do sklepu po jedną, brakującą rzecz. Pojedź na zakupy w godzinach, w których jest najmniejszy ruch (najczęściej w środku dnia). Nowe zasady pozwalają na przebywanie w sklepie 3 osób na jedną kasę. Często zdarzają się więc kolejki przed sklepami i dodatkowe oczekiwanie, a nie są nam potrzebny dodatkowy stres i nerwy.

(najczęściej w środku dnia). Nowe zasady pozwalają na przebywanie w sklepie 3 osób na jedną kasę. Często zdarzają się więc kolejki przed sklepami i dodatkowe oczekiwanie, a nie są nam potrzebny dodatkowy stres i nerwy. Pamiętaj, że sporo sklepów ma specjalne godziny dla seniorów lub godzinne przerwy w czasie których odbywa się dezynfekcja - przed zakupami sprawdź godziny otwarcia sklepu, do którego chcesz pójść lub pojechać .

. Zawsze miej ze sobą jednorazowe rękawiczki, żel antybakteryjny i maseczkę - poza tym, że chodzi o zdrowie nas wszystkich, to bez nich możesz po prostu zostać niewpuszczona do sklepu.

- poza tym, że chodzi o zdrowie nas wszystkich, to bez nich możesz po prostu zostać niewpuszczona do sklepu. Godziny otwarcia sklepów ulegają zmianie - niektóre z nich będą otwarte do północy, inne przez całą dobę np. Biedronka, aby każdy z nas mógł zrobić zakupy w bezpiecznych warunkach.

To na szczęście można robić bez wychodzenia z domu. Pewnie wiele z was już większość zrobiła, bo wolny czas sprzyja porządkom, nawet w tych miejscach, które do tej pory omijałyście szerokim łukiem.

Szuflada ze starymi dokumentami? Przygotowanie szafy na wiosnę? Umyj okna, zmień zasłony i pościel, wyprasuj świąteczny obrus. Porządkuj - to uspokaja i oczyszcza umysł. Poza tym czysty dom pozwala poczuć wiosnę, więc choć trochę przybliży klimat świąt.

Świąteczne dekoracje

Nie rezygnuj z malowania kraszanek i pisanek ani z robienia świątecznych ozdób, jeśli do tej pory była to twoja rodzinna tradycja. Staraj się zorganizować czas tak, jak w zeszłych latach.

Wiemy, że siedzenie w domu nie sprzyja kreatywności. Jeśli nie masz w domu odpowiednich gadżetów, możesz je kupić przez internet - pamiętaj jednak, że czas oczekiwania jest dłuższy niż zazwyczaj. Pamiętaj, żeby przy odbieraniu paczki zachowaj szczególne środki ostrożności.

fot. Adobe Stock

Do 11 kwietnia 2020 roku w trakcie mszy świętej może przebywać 5 osób (oprócz osób sprawujących kult religijny). Od 12 kwietnia, czyli od Wielkanocy do świątyń będzie mogło wejść 50 osób, łącznie ze sprawującymi obrzędy.

Tuż przed świętami przepisy mogą się jednak zmienić - tak zastrzega rząd. Apelujemy jednak o zdrowy rozsądek i pozostanie w domach zwłaszcza, że w połowie kwietnia ma przypaść największy wzrost liczby zachorowań na koronawirusa. Doradzamy oglądanie i słuchanie transmisje mszy świętych w telewizji lub radiu.

Kiedy są transmisje mszy świętych?

TVP przeprowadzi transmisje mszy świętych - w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (9, 10 i 11 kwietnia) o godzinie 18.00. Msze święte będą transmitowane także w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

Jak się wyspowiadać przed Wielkanocą?

Każdy katolik wie, że spowiadać się należy przynajmniej raz w roku, a święta wielkanocne przyjąć komunię świętą.

Na spowiedź można umawiać się indywidualnie z księdzem albo wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego u siebie w domu, a już po epidemii wyspowiadać się księdzu - tak głosi każda parafia w Polsce.

Co ze święconką?

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało wytyczne, że w związku z dużym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, tradycyjne święcenie pokarmów się nie odbędzie.

Biskupi, w oparciu o Księgę Błogosławieństw, przygotowali obrzęd błogosławienia pokarmu przez członka rodziny (Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Błogosławieństwo pokarmów przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:



Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,

w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”

(Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz...

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Dla dobra nas wszystkich (i naszej rodziny) zostańmy w domach. Dla każdego z nas jest to trudna i nowa sytuacja, ale jeśli nie czekają nas święta w samotności, spędźmy je w naszym małym, domowym gronie. Zawsze możecie do siebie zadzwonić na skypie.

Oczywiście czas świąt jest szczególnym świętem, ale na pewno, jeśli ma to być święto nowego życia powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się - zaleca minister zdrowia Łukasz Szumowski.

