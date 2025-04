"Chcę, by na świecie zapanował pokój i miłość" - tak najczęściej deklarują pretendentki do tytułu miss. Każda z nich ma dobre, rwące się do pomocy serce. Zdjęcia miss RPA Demi-Leigh Nel-Peters wywołały w ostatnich dniach burzę w mediach społecznościowych. Pomagała, ale w rękawiczkach.

Brzydziła się dzieci?

Na zdjęciu z ciemnoskórymi sierotami modelka ma na sobie rękawiczki - zarzucono jej hipokryzje i rasizm. W jej obronie musieli stanąć sami pracownicy ośrodka, bo hejt zakrawał nie tyle o absurd, co paranoję. Twierdzono, że założyła je, "ponieważ nie chciała dotykać czarnoskórych dzieci". Jako argument załączano też inne fotografie modelki, na których bez rękawiczek przytula białe dzieci oraz psy. Jak było naprawdę?

Rękawiczki wymogiem sanitarnym

W ostatnich kilku dniach tysiące użytkowników skrytykowały Nel-Peters na Twitterze i Instagramie. Władze ośrodka wzięły sprawy w swoje ręce i oznajmiły, że rękawiczki były wymogiem sanitarnym. - Oczywiście, że nie chodziło o to, że ona nie chciała dotykać czarnoskórych dzieci - powiedziała w rozmowie z portalem brytyjskiego nadawcy Carol Dyantyi, rzeczniczka ośrodka dla sierot w południowoafrykańskim Soweto. Miss i tak przeprosiła.

- Wszyscy wolontariusze w ośrodku nosili rękawiczki, ponieważ byliśmy szczerze przekonani, że jest to właściwe, pracując z jedzeniem i dając to jedzenie małym dzieciom - powiedziała modelka i przeprosiła za wątpliwości, jakie wzbudziła jej postawa.

22-letnia Demi-Leigh Nel-Peters została wybrana najpiękniejszą kobietą Republiki Południowej Afryki. Na jej profilu na Instagramie są również inne zdjęcia z pobytu. Widać na nich zabawy z dziećmi, kiedy to miss nie ma rękawiczek. Tego już internauci jednak nie zobaczyli.

