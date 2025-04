Wraz z powrotem do kin sagi „Gwiezdne wojny” życie obdarowującego świątecznymi prezentami stało się prostsze. Uniwersum stworzone przez George'a Lucasa zaowocowało nie tylko dobrymi filmami (w kinach już „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”), ale i niekończącymi się gadżetami, książkami, zabawkami itp. z nimi związanymi. Wybieram te najciekawsze, które pod choinką ucieszą każdego fana „Gwiezdnych wojen”.

1. „George Lucas. Gwiezdne wojny i reszta życia”, Brian Jay Jones

647 stron lektury obowiązkowej. Książka autorstwa Briana Jaya Jonesa opowiada „historię jednego z najważniejszych filmowców w historii kinematografii, wizjonera, twórcy Gwiezdnych Wojen. Jako syn właściciela sklepu z artykułami biurowymi miał przejąć rodziny interes i żyć dostatnio na małomiasteczkową modłę. Stanął jednak za kamerą i zrewolucjonizował oblicze kina popularnego". Chcesz sprawdzić, czy jest coś, czego jeszcze nie wiesz o „Gwiezdnych wojnach” i ich twórcy? Lepszej okazji nie będzie. Cena okładkowa: 54,90 PLN.

Fot. materiały prasowe.

2. „Elstree 1976”, reż. Jon Spira

Przez prawie 40 lat od premiery pierwszego filmu z cyklu: „Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja” wydawać by się mogło, że wszystkie historie z nim związane zostały już opowiedziane. A jednak, reżyser filmu "Elstree 1976" John Spira znalazł sposób na to, by zaprezentować widzom coś nowego. W swoim filmie zebrał kilku aktorów trzeciego planu, którzy odegrali znaczące role w filmie (czytaj: zostali zapamiętani w ten czy inny sposób). O "Gwiezdnych wojnach" opowiadają tu m.in. szturmowiec, który walnął się głową o sufit, kelnerka z kantyny, pilot szturmujący Gwiazdę Śmierci czy Greedo, który zasłynął pojedynkiem z Hanem Solo. Jest też David Prowse, który przywdziewał kostium Dartha Vadera. Film znajdziecie m.in. na Amazonie, a wersja polskojęzyczna ma się pojawić wkrótce na dvdmax.pl.

3. Miecze świetlne - pałeczki - dla wielbiciela azjatyckiej kuchni

Przechodzimy do gadżetów i zaczynamy prawdziwą zabawę. Macie wśród najbliższych fana azjatyckiej kuchni i nie wiecie, co mu kupić? Mistrz Yoda podpowiada: Rozwiązania w „Gwiezdnych wojnach” szukaj! Pałeczki w kształcie mieczów świetlnych zadowolą każdego smakosza! Znajdziecie je w sklepie internetowym geekup.pl. Cena: 69 PLN.

Fot. geekup.pl

4. Robot BB-8

Nie było osoby, która po seansie „Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy” nie zakochałaby się w małym droidzie BB-8. Cwaniaki z Disneya dobrze wiedzieli, co robią "obsadzając" w swoim filmie ruchliwe półtora kulki poruszające się bez pomocy efektów specjalnych. I tak jak BB-8 towarzyszył bohaterom filmu Abramsa, tak może towarzyszyć i wam. Robot w wersji domowej porusza się z gracją oryginału, potakuje i irytuje się słysząc głupie pytania. No i przede wszystkim dodaje +100 do lansu, gdy odwiedzą cię znajomi. Cena na Ceneo waha się od 258 do 399 PLN.

5. Rogue One: A Star Wars Story (Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie)

Jeśli wśród Waszych znajomych są melomani, na pewno ucieszą się z płyty z muzyką ilustracyjną do filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”. Premiera płyty 16 grudnia, a autorem muzyki Michael Giacchino, który przejął pałeczkę "gwiezdnowojennego" kompozytora (przynajmniej, jeśli chodzi o filmy spoza głównej Sagi, czyli takie jak właśnie "Łotr 1") od Johna Williamsa. Na płycie znajdzie się 21 utworów, a jej sugerowana cena to 54,99 PLN.

Fot. empik.com

6. Zasłona przeciwsłoneczna do samochodu z bohaterami sagi

Chewbacca, Han Solo, Luke Skywalker i Obi-Wan Kenobi w kokpicie Sokoła Millenium! Co prawda do lata jeszcze trochę czasu, ale już warto pamiętać o upalnych dniach, które przed nami. A jednym z ich najgorszych koszmarów – powrót do nagrzanego słońcem samochodu. Brrr. Już teraz można temu zapobiec dzięki funkcjonalnej, ale przede wszystkim świetnie wyglądającej zasłonie na szybę. Właściciel każdego samochodu na parkingu będzie jej zazdrościć! Zasłona dostępna m.in. na Amazon.com, cena w przeliczeniu na złotówki to około 45 PLN.

Fot. amazon.com

7. Nóż do pizzy

To kolejne twórcze wykorzystanie miecza świetlnego w zastosowaniu kulinarnym. Nie samym wojowaniem z Imperium żyją wojownicy Jedi, czasem trzeba też coś zjeść. W takich sytuacjach z pomocą przyjdzie pomysłowy nóż do pizzy, który nie tylko pokroi pizzę, ale też świeci na czerwono i imituje dźwięki miecza świetlnego. Świetlny... Świetny prezent! Jego cena w sklepie avataris.pl to 85 PLN.

8. Kuchenne gadżety

Chyba nawet George Lucas nie spodziewał się tego, jak dobrze świat, który stworzył odnajdzie się w kuchni. Prezentowane tu gadżety to tylko kropla w morzu możliwości (bez problemu znajdziecie też m.in. formy do kostek lodu w kształcie Gwiazdy Śmierci, silikonową rękawicę Dartha Vadera do piekarnika czy szpatułkę do przewracania naleśników w kształcie świetlnego miecza), ale tego cuda nie mogłem pominąć. Minutnik do jajek w kształcie Gwiazdy Śmierci skradł moje serce! Jego cena w emp-shop.pl to 107,90 PLN.

Fot. emp-shop.pl

9. Skarpetki

Święta Bożego Narodzenia to najlepszy okres do tego, by obdarować swoich najbliższych skarpetami. Może i nie jest to najbardziej oryginalny prezent świąteczny i nie wszyscy go lubią, ale jeśli mowa o skarpetach z motywami "Gwiezdnych wojen", to nikt nie powinien narzekać! Wybór wzorów jest spory, cena jednej pary w przeliczeniu na złote to 85 PLN, a skarpety znajdziecie m.in. w sklepie stance.com.

Fot. stance.com

10. Powerbanki

Nadchodzące święta to również czas wzmożonej aktywności na portalach społecznościowych i dzielenia się ze światem otrzymanymi prezentami. Chcesz zadbać o to, by najbliższym nie padła bateria, by mogli pochwalić się również prezentami od Ciebie? Rozwiązanie jest proste – wystarczy wręczyć im gustowne powerbanki w kształcie lorda Vadera i R2D2. Do nabycia w sklepie thinkgeek.com za 210 PLN.

Fot. thinkgeek.com

