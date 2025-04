Smutne święta w samotności

Wkrótce święta. W witrynach sklepowych mrugają do nas gwiazdkowe dekoracje, na ulicach i w domach pojawiają się kolorowe choinki, a w mediach coraz częściej mówi się o bożonarodzeniowych tradycjach, wspomnieniach i gotowaniu świątecznych potraw. Mówimy, że zbliża się czas pojednania i wybaczania. Czas rodzinny.

Dla starszych samotnych osób Wigilia to jednak najsmutniejszy dzień w roku: podczas gdy inni spotykają się ze swoimi rodzinami, świętując i ciesząc się swoim towarzystwem, oni w pojedynkę starają się przetrwać ten trudny dla nich czas. Nie musi tak być. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, którego wolontariusze na co dzień odwiedzają i wspierają seniorów, organizuje akcję „Podaruj Wigilię”. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie organizuje w Warszawie, Poznaniu i Lublinie spotkania świąteczne. I chociaż wolontariusze w każdy inny dzień spędzają czas z osobami starszymi za darmo, aktywizując ich, pomagając w codziennych obowiązkach czy po prostu spędzając z nimi czas, do zorganizowania kolacji wigilijnej potrzebują naszej pomocy.

Wystarczy wejść na stronę podarujwigilie.pl i wpłacić dowolną kwotę na wigilijną kolację. Organizatorzy pragną zapewnić swoim podopiecznym stół z potrawami, choinkę i Mikołaja, a także upominki. Koszt za jedną osobę (kolacja) to 30 zł. Każde dodatkowe 20 zł pozwoli ufundować prezent.

Wpłat można dokonywać też bezpośrednio na numer konta świątecznej zbiórki:

BZ WBK 51 1090 1043 0000 0001 3263 9964

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

ul. Gen. Andersa 13

00-159 Warszawa

Tytułem: Darowizna - Wigilia 2016

Celem akcji jest nie tylko zebranie funduszy na kolację wigilijną, ale też zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem samotności wśród osób starszych. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” chętnie przyjmie też pod swoje skrzydła nowych wolontariuszy.

