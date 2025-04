Lista obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa zdaje się nie kończyć, a politycy wciąż wdrażają kolejne. W tym roku z powodu reżimu sanitarnego musimy zapomnieć np. o tradycyjnych świętach Bożego Narodzenia, bowiem rząd zakazał zgromadzeń rodzinnych. Jakby tego było mało, WHO zdecydowało się właśnie przekazać kolejne zalecenie, które brzmi... po prostu smutno. Czego dotyczy?

Obostrzenia sanitarne WHO na święta

Jak informuje RMF FM, dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan podczas konferencji prasowej opowiadał na pytania dotyczące nadchodzących świąt i zaleceń sanitarnych z nimi związanych. Zapytano go m.in. o to, czy przytulanie bliskich mieści się w definicji „bliskiego kontaktu”, którego zaleca się za wszelką cenę unikać. Odpowiedź eksperta zasmuci wiele osób.

To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: „nie przytulajcie się”. To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili - powiedział Ryan

W Polsce Ministerstwo Zdrowia również sugeruje ograniczyć kontakty fizyczne z innymi do minimum, zwłaszcza z osobami w grupach wysokiego ryzyka. Na święta możemy zaprosić jedynie 5 osób, co dla wielu oznacza rezygnację z wizyty u babć, starszych cioć czy innych członków rodziny, którzy w tym okresie mogą czuć się samotni.

Politycy żywią nadzieję, że tegoroczne święta będą jedynymi w najbliższych latach, w które musimy zmagać się z taką trudną sytuacją. Eksperci są zdania, że w najbliższych miesiącach uda nam się wygasić pandemię koronawirusa przy pomocy szczepień, jednak czy będzie to oznaczało powrót do normalności? Na to musimy jeszcze poczekać.

