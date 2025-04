7 z 9

Królewskie narodziny

Powitanie na świecie nowego członka rodziny wiąże się z silnie zakorzenioną tradycją porodu w domu. William i Harry byli pierwszymi potomkami królewskiego rodu, którzy zostali urodzeni w szpitalu. Księżna Kate chce wrócić do tej tradycji i trzecie dziecko urodzić w alkowach pałacu. Bez względu na miejsce co to jest zawsze za wydarzenie - na cześć nowego członka rodziny królewskiej przez 10 minut rozbrzmiewają salwy honorowe, co oznacza dokładnie 62 strzały armatnie. Istnieje też zasada, że małżonkowie powinni mieć minimum dwójkę dzieci, a ciąża może zostać ogłoszona w 12. tygodniu. Każde powinno być karmione piersią.