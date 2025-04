Otwocki Ośrodek Preadopcyjny szukał osób, które będą trwać przy maluchach, które potrzebują stałej bliskości i ciepła. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Są inne problemy, które możemy rozwiązać!

Pracowników jest za mało, aby zapewnić taką opiekę każdemu z niemowląt. Wolontariusze - owszem, jest ich sporo. Teraz wiele osób pojawia się z porywu serca i chce przytulać osamotnione maluchy. Często jest to słomiany zapał, jednak niebawem może być więcej wolontariuszy, niż dzieci. Wiele osób zwróciło się do ośrodka z pytaniem o zapotrzebowanie na odzież, zabawki. Wbrew powszechnemu mniemaniu - tego też nie brakuje w ośrodku. Istnieje inny problem.

- Jest ogromne zainteresowanie wolontariatem, ale dostajemy również bardzo dużo ubranek, pampersów, wózków dziecięcych. Jesteśmy wszystkim ogromnie wdzięczni za taką pomoc i zaangażowanie, jest to bardzo budujące - mówi Izabela Ratyńska.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku potrzebuje wsparcia

Dzięki ostatnim akcjom ośrodek otrzymał bardzo wiele - przyjęcie większej ilości rzeczy, darów jest trudne ze względu na ograniczenia lokalowe IOP i czas potrzebny na sortowanie darów. Problem nie tkwi w braku wolontariuszy ani ubrań, a w finansach.

- W kosztach prowadzenie placówki 75 proc. to koszty płac, ubezpieczenia i szkolenia personelu, kolejne 5 proc. to koszty leczenia, diagnozy i terapii i nierzadko związanego z nimi transportem dzieci. O ile nie potrzebujemy już więcej wolontariuszy czy rzeczy dla dzieci, to bardzo potrzebujemy wsparcia finansowego - wyjaśnia.

Finansowanie otrzymywane od państwa pokrywa podstawowe koszty opieki i diagnozy. A nie wszystkie dzieci są zdrowe i potrzebują specjalistycznego leczenia. Ośrodek sam musi pozyskać środki na rozszerzone badania i konsultacje, lekarstwa czy chociażby ubezpieczenie i szkolenie personelu oraz transport dzieci - mówi. Jest obawa, że z powodu braku pieniędzy ludzie odejdą: rozpadnie się zespół pielęgniarek, dzieci nie będą miały wystarczająco dobrej diagnostyki i terapii. To ważniejsze od ubranek...

Pieniądze można przesyłać na konto:

Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643

IOP w Otwocku jest unikalny w skali kraju, ale jeśli chcecie pomóc, podobnym oddziałem preadopcyjnym, który również prowadzi akcję "przytulania malucha", jest oddział Tuli Luli w Łodzi. Na stronie Fundacji Gajusz prowadzącej ośrodek, można znaleźć wszystkie informacje na temat wolontariatu.

