"Mam na imię Zosia. Szukam ciepłego domu na dłużej" - takie ogłoszenie pojawiło się w sieci. Wyświetleń? Ponad 22 tysiące. Liczymy, że wśród nich znajdzie się chociaż jedna pozytywna odpowiedź od jednej, wyświetlającej to ogłoszenie osoby...

Reklama

Zosia to 8-letnia wychowanka domu dziecka, która zamieściła na popularnym OLX-ie ogłoszenie. To na tej platformie sprzedajemy stare meble, pozbywamy się telewizorów, ubrań, z których wyrosły dzieci czy szukamy ofert sprzedaży mieszkań. Ogłoszenie Zosi wyróżnia się na tle pozostałych. Kolorowy rysunek domu, w tle zwierzęta i roztaczające się nad nimi błękitne niebo - to widzimy już w pierwszym momencie. Klikamy. A poniżej poruszająca i chwytająca za serce prośba.

Poszukuję ciepłego domu, w którym mogę zamieszkać od zaraz. Dom nie musi być duży, a lokalizacja, kolory ścian i umeblowanie nie mają znaczenia. Marzę, aby mój dom otoczony był zielenią - wystarczy park lub chociaż kilka drzew.

Chciałabym mieć sąsiadów - takich, którzy nawet w smutny dzień z uśmiechem powiedzą "dzień dobry". W domu powinien czekać na mnie ktoś, choć jedna osoba - serdeczna i mądra. Taka, która lubi spacery, rozmowy i rysowanie, bo ja bardzo lubię rysować. Nie jest ważne ile ma lat i jak wygląda. Ważne, żebym w jej domu poczuła ciepło.

Mam na imię Zosia, mam 8 lat i mieszkam w domu dziecka. Szukam ciepłego domu na dłużej.

Screen wrodziniecieplej.pl

Chcesz podarować ciepły dom?

Jak dowiadujemy się z tekstu ogłoszenia, Zosia nie jest jedyną podopieczną domu dziecka, która szuka domu, a ogłoszenie jest apelem Ponad 20 000 dzieci w Polsce marzy o rodzinie, także zastępczej.

Screen wrodziniecieplej.pl

Reklama

Akcja jest zorganizowana przy zaangażowaniu Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oraz Towarzystwa Nasz Dom. Dowiedz się więcej na www.wrodziniecieplej.pl. Możesz pomóc na wiele sposobów.