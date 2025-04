W święta pozostajemy w domach i unikamy kontaktów z innymi osobami. Za wyjazdy samochodem do rodziny mogą posypać się mandaty i grzywny liczone w tysiącach.

Podczas ostatniej konferencji o nowych obostrzeniach Minister Szumowski zasugerował wirtualny kontakt z rodziną, Prezydent Duda zadeklarował, że w tym roku Wielkanoc spędzi bez rodziny, a Premier Morawiecki poprosił obywateli o to samo. Co prawda to prośba, a nie groźba, ale jasno dał do zrozumienia, jak należy potraktować tegoroczne święta.

Prosimy by pozostać w wąskim gronie najbliższej rodziny. To dla mnie też trudny czas, to pierwsze święta, które spędzę bez mojego ojca i nie zobaczę mojej mamy. (...) Zdajemy sobie sprawę, że zakazy i nakazy są niewygodne dla Polaków, jednak gdybyśmy nie mieli tych zaostrzeń, bylibyśmy w innym miejscu. Mamy dane, które potwierdzają, że nasze działania się sprawdzają - powiedział Morawiecki.

Grzywna za wyjazd do rodziny na Wielkanoc

Aktualne obostrzenia w poruszaniu się i przemieszczaniu pozwalają na nie w przewidzianych przez ustawodawcę sytuacjach takich, jak:

praca,

niezbędne potrzeby życiowe,

walka z koronawirusem,

uczestnictwo w obrzędach religijnych.

Na osoby przemieszczające się bez ważnego powodu może zostać nałożona kara. Za złamanie zakazu lub restrykcji związanych z przemieszczaniem się grozi kara finansowa w wysokości od 5 do 30 tys. zł.

Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, ale prawdopodobnie służby mundurowe same nie wiedzą, jaki klucz weryfikacji będzie stosowany. Pamiętaj, że możesz odmówić przyjęcia mandatu. Jeśli go przyjmiesz, masz prawo do uchylenia mandatu przez sąd w ciągu 7 dni od jego wystawienia.

Nie jedź do rodziny na święta!

Możliwe, że włożony w wypłaszczanie krzywej zachorowań trud poszedłby na marne, jeśli dopuścilibyśmy do swobodnego przemieszczania się i spotkań. Minister Szumowski dodał, że skutki epidemiologiczne byłyby dla nas tragiczne.

Gdybyśmy spędzili święta tak, jak zwykle je spędzamy, w gronie rodziny, mielibyśmy nawet 50 tys. chorych. A co za tym idzie, potencjalną śmierć kolejnych osób - powiedział.

Przypominamy, że od 16 kwietnia obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Można to będzie robić za pomocą maseczek, chustek lub szalików. Dbajmy o siebie nawzajem.

