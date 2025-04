Epidemia koronawirusa w Polsce nie zwalnia, a wręcz przybiera na sile. Z powodu Covid-19 umiera coraz więcej osób, również młodych. Jedną z ofiar wirusa jest 20-letni uczeń z Bydgoszczy, który zmarł 11 października.

Śmierć zakażonego koronawirusem ucznia z Bydgoszczy

Niestety, zmarł młody chłopak, uczeń jednej z bydgoskich szkół. Miał stwierdzony COVID. Naprawdę proszę, byśmy byli odpowiedzialni. Nie myślmy tylko o sobie. Nawet jak czujemy się świetnie. Stosujmy się do zasad dla bliskich, dla wszystkich wokół nas - poinformował w mediach społecznościowych Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

Bruski nie udzielił jednak mediom komentarza dotyczącego szczegółów śmierci chłopaka. W komentarzach pod swoim wpisem przyznał jednak, że uczeń był chory na Covid-19 i przebywał w szpitalu.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza” 20-latek ostatni raz był w szkole 2 października. W środę 7 października zabrano go do szpitala, gdzie stwierdzono u niego ostrą niewydolnością oddechową. Wyniki testów potwierdziły, że młody mężczyzna miał koronawirusa. Niestety, mimo walki lekarzy, nie udało się go uratować.

20-latek zmarł w niedzielę rano, miał choroby współistniejące - informowała „Wyborcza”

Informację o śmierci ucznia potwierdził również na swojej oficjalnej stronie internetowej bydgoski Zespołu Szkół nr 30, do której uczęszczał zmarły Michał.

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że odszedł od nas nasz Uczeń i Kolega, Michał. Jego najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia - czytamy w oświadczeniu zespołu szkół

