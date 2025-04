Podczas wczorajszej konferencji wiele osób spodziewało się ogłoszenia dużych zmian w dotychczasowym systemie nauki, tymczasem ogłoszono jedynie przywrócenie godzin dla seniorów w sklepach i aptekach. Przewidywano, że być może przynajmniej część placówek oświatowych przejdzie na zdalne nauczanie, tymczasem żadna taka decyzja nie została ogłoszona.

Zdaniem rządu powrót do stacjonarnego trybu nauczania we wrześniu był dobrym posunięciem. Nie zgadza się z tym epidemiolog dr Paweł Grzesiowski. Dlaczego?

Ekspert nie kryje swojego rozczarowania brakiem decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania systemu oświaty w dobie pandemii koronawirusa.

Zdaniem immunologa to właśnie otwarcie szkół we wrześniu w dużej mierze odpowiada za obecny gwałtowny wzrost liczby nowych przypadków zakażenia. Nie zgadza się ze stanowiskiem premiera, który jeszcze wczoraj stwierdził, że szkoły nie są istotnymi ogniskami zakażeń, a jedynie 100 placówek pracuje w trybie zdalnym, ponieważ wykryto w nich przypadki infekcji.

Skok tych wykrytych przypadków jest idealnie czasowo skorelowany z uruchomieniem szkół. Nastąpił on mniej więcej ok. trzy tygodnie po otwarciu placówek. To tyle, ile wirus potrzebuje, aby wywołać tzw. drugą generację zakażeń, czyli dziecko lub nauczyciel, którzy zakazili się w szkole, przenoszą zakażenie na swoją rodzinę.

- powiedział dr Grzesiowski w rozmowie z Onetem.