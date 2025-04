Podobnie dramatyczne apele, jakie przed miesiącami docierały do nas z Włoch, już wkrótce mogą być słyszalne z polskich szpitali. Przed Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi karetki z pacjentami stoją w kolejkach. Dziś w Nysie w karetce, po godzinnej reanimacji zmarł 61-latek. Jak nieoficjalnie podała Gazeta Wyborcza, przyczyną okazał się brak wolnego respiratora.

Choć resort zdrowia zapewnia, że sprzętu wystarczy dla wszystkich, liczby nie wyglądają optymistycznie. Dziennie notuje się kilka tysięcy nowych zakażeń, tymczasem w tym momencie zajętych jest prawie 5 tysięcy łóżek „covidowych”. W całym kraju jest około 10 tysięcy respiratorów, ale na potrzeby walki z koronawirusem - około 900.

Dziś wiadomo już, że liczba zajętych respiratorów to 383.

Z wielu szpitali słychać apele dotyczące nie tylko braku wolnych miejsc, lecz także braków kadrowych. Obecna trudna sytuacja obnażyła to, w jakim stanie jest system ochrony zdrowia. Dziś gościem programu „Wstajesz i weekend” w TVN24 była lekarka SOR Julia Piątek. Słowa, którymi opisywała obecną sytuację napawają lękiem o to, co przyniosą kolejne dni:

Nasz system od wielu lat jest już skrajnie niedofinansowany i nikt się nad tym wcześniej nie pochylił, żeby coś z tym zrobić. Teraz to, niestety, wszystko wychodzi na jaw, wszystko to widać i jesteśmy na krańcu naszej wytrzymałości.

Sprzęt wspomagający oddychanie i wolne łóżka dla chorych na COVID-19 nie pomogą, jeśli nie będzie lekarzy i pielęgniarek, którzy będą mogli go obsłużyć:

Nie mamy dodatkowo żadnej strategii walki z pandemią. Mamy braki kadrowe, bo część naszych lekarzy, pielęgniarek, ratowników, musi iść na kwarantannę. Dodatkowo musimy wszystkich tych pacjentów izolować, czy to na SOR-ze, czy to jak trafią do szpitala, musimy im robić testy, to wszystko trwa.

- dodała lekarka.