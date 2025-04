Show fryzjerskie na żywo - tak marka U Fryzjerów uczciła otwarcie nowego, drugiego już salonu. 14 grudnia gwiazdy i dziennikarze mieli okazję obejrzeć pokaz fryzur prezentujący kobietę w 4 odsłonach.

Na wydarzeniu pojawiły się znane klientki salonu – m.in. Klaudia Halejcio w nowej fryzurze, Izabela Zwierzyńska, Osi Ugonoh, Ewa Mielnicka, Dominika Zasiewska czy prowadząca pokaz Basia Pasek.

Jak wygląda dziewczyna, która wybiera się na randkę, imprezę, wielką galę czy idąc na kawę z przyjaciółkami? Podczas głównego punktu wydarzenia, czyli pokazu fryzur, styliści pokazali swoje interpretacje fryzur romantycznych, imprezowych, wieczorowych i codziennych. Nie był to jednak tylko pokaz, ale show, podczas którego goście na żywo mogli zobaczyć jak te fryzury powstają. Koncepcja bowiem była taka, żeby na scenie zaprezentować upięcia proste, które każda kobieta będzie w stanie powtórzyć w domu.

Na backstage'u natomiast powstały bardziej kreatywne, modowe i odważne ich wersje.

Koncepcja całego pokazu była owocem współpracy obu salonów i ekip.