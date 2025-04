3 grudnia agencja modowa Fashion PR świętowała swoje 10-lecie. Impreza, która odbyła się w popularnej knajpie ŚRD/PŁD, zgromadziła wielu celebrytów, blogerów i osoby ze świata mediów. Kogo?

Agencja Fashion PR istnieje na rynku warszawskim od 2005 roku. Działalność Agencji obejmuje m.in: wprowadzanie produktów marek odzieżowych na rynek, product placement, przygotowywanie materiałów prasowych, eventy i wydarzenia promocyjne, PR produktów luksusowych, opracowywanie kompleksowych strategii komunikacyjnych i ich wdrażanie. Firma zajmuje się także współpracą z konsumenckimi magazynami modowymi i branżowymi, prasą lifestylową a także z telewizją i radiem. Może się pochwalić znajomościami w świecie celebrytów, którzy są stale obecni na organizowanych przez agencję imprezach.

Gwiazdy na 10-leciu Fashion PR

Agencja posiada w swoim portfolio szerokie grono różnych marek z branży modowej, biżuteryjnej i obuwniczej, wśród których są zarówno polskie i zagraniczne marki popularne jak i nowatorskie projekty autorskie od polskich projektantów.

Właścicielką agencji jest Edyta Derdzikowska, która jest pasjonatką mody. Jej wieloletnie doświadczenie i praca w branży pozwoliły na stworzenie profesjonalnej firmy, która świadczy usługi na najwyższym poziomie. Zespół tworzą młodzi, kreatywni ludzie, którzy nie boją się nowych wyzwań i wychodzą na przeciw oczekiwaniom klienta.

Event powstał we współpracy z marką Prosto, która była współorganizatorem wydarzenia. Zadbała o dobry nastrój muzyczny, wparła agencję w sprawach organizacyjnych oraz zaprojektowała prezenty dla zaproszonych osób. Portal Polki.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem. Linie lotnicze Qatar Airways zostały partnerem głównym 10-lecia. By K.Selivonchyk pomogła w organizacji całej imprezy. Pokaz laserowy, który został zaaranżowany we wnętrzu knajpy, został przygotowany przez firmę Laser Sync. Dzięki firmie Monin, goście mieli okazję raczyć się kolorowymi drinkami, natomiast marka Polugar stworzyła niepowtarzalną okazję spróbowania alkoholu dla konesera.

Marki Sungate, Isadora, Vagabond, Lee, Wrangler, Swiss, Luxotticca, Le Coq Sportif, HD, Milate, Medicine, Diverse, Gatta, Parfois, Alkopoligamia ufundowały upominki dla zgromadzonych gości. Styliści, dziennikarze, celebryci, blogerzy oraz local heroes bawili się do rana w rytm dobrej muzyki.

Zobacz relację z eventu!

