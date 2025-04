28 maja w przepięknych wnętrzach Klubu Spadkobierców w Łodzi odbyła się kolejna letnia odsłona Akademii Mistrzów. Jakie atrakcje czekały na uczestniczki?

Reklama

Akademia Mistrzów to cykl spotkań dla kobiet biznesu w Łodzi. Formuła idealnie sprawdza się od 10 lat. To spotkania z mistrzami, konferencje, warsztaty oraz tradycja pokazów mody prestiżowych marek. Tym razem jednak, głównym partnerem pokazu mody były 2 wyjątkowe włoskie marki: Trussardi Jeans i Manila Grace.

Letnia Akademia Mistrzów

Linia Trussardi Jeans to nieformalny miejski styl, który oznacza życie z modą w sposób wygodny, ale ze szczyptą finezji i niepowtarzalności natomiast Manila Grace to ubrania łączące elegancję z typowo włoskim wyczuciem smaku oraz najnowszymi trendami w modzie, adresowane do dynamicznych kobiet z pasją. Sympatycy marki poszukują unikalnych strojów wykonanych z naturalnych tkanin wysokiej jakości.

Makijaże modelkom wykonała marka Isa Dora, fryzury Dom Sztuki Janusz Olejniczak. Partnerem pokazu była także włoska marka rajstop EGEO z ponad 60-letnią tradycją oraz ekskluzywne Good Time Day Spa. Gościem specjalnym spotkania była Monika Zagajska, założycielka marki i butiku Mo61, gdzie tworzone są niezwykłe kompozycje zapachowe na życzenie klienta. Na licznie zgromadzone uczestniczki czekały niespodzianki min weekend z Mercedesem CLA shooting brake. Producentkami Akademii Mistrzów jest Barbara Wandachowicz z TASK Consulting, Lucyna Rawska oraz Agnieszka Zarembska. Patronami medialnymi spotkań jest Radio Zet Gold, Businesswoman&life oraz portal polki.pl. Kolejne spotkanie już we wrześniu.

Reklama

Zobacz:



Zwiastun filmu Martyny Wojciechowskiej Kasia Cerekwicka promuje swoją płytę Najlepsze sceny ślubne w historii kina