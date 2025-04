Film "Ludzie duchy" w reżyserii Martyny Wojciechowskiej i Marka Kłosowicza to dokument o albinosach z Tanzanii. Film zdobył główną nagrodę na 55. Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnej w Monte Carlo. Martyna Wojciechowska odebrała statuetkę Złotej Nimfy podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 czerwca.

Reklama

O czym jest film "Ludzie duchy"?

Film "Ludzie duchy" jest poświęcony tragicznej i szokującej sytuacji albinosów we wschodzie Afryce, a konkretnie w Tanzanii. W tym silnie rozwiniętym turystycznie kraju ludzie wciąż polują na tzw. odmieńców, którzy chorują na bielactwo od chwili narodzin. Z powodu tej przypadłości nieustannie drżą o swoje życie lub zdrowie.

To niesamowite być tu i odbierać tę nagrodę, przede wszystkim dlatego, że dzięki temu mam możliwość podjąć niezwykle ważny dla mnie temat w imieniu głównej bohaterki Ludzi duchów, 17-letniej Kabuli i albinosów z Tanzanii oraz Afryki Wschodniej. Trudno w to uwierzyć, ale tam w XXI wieku ludzie polują na ludzi.

O albinosach słów kilka

Albinosi żyją w strachu przed śmiercią niemal codziennie. To ludzie permanentnie śledzeni, brutalnie atakowani. Odrąbuje się im ręce i nogi, sprzedaje na czarnym rynku za ogromne pieniądze, bowiem według okolicznych wierzeń, części ich ciał przynoszą dobrobyt i szczęście.

"Ludzie duchy" zdobył Złotą Nimfę

W rozwiniętym turystycznie kraju, jakim jest Tanzania, ludzie wciąż polują na ludzi. Chorych na bielactwo nie jest wiele. Na czarnym rynku warte więcej, niż kość słoniowa. To okrutne, ale albinosi nie są bezpieczni nawet we własnej rodzinie, bowiem ich śmierć może przyczynić się do wielkiego bogactwa familii. Na chorych na bielactwo mówią zeru-zeru, czyli ludzie duchy. Są przekonani, że albinosi po śmierci wcale nie umierają, lecz znikają.

Martyna Wojciechowska po raz pierwszy z tematem ludzi duchów zetknęła się w lipcu 2014 r. podczas realizowania swojego cyklu dokumentalnego Kobieta na krańcu świata (produkcja TVN).

Film "Ludzie duchy" zdobył 1 miejsce w kategorii Current Affairs Documentary (film dokumentalny o problemach bieżących), pokonując konkurentów z całego świata. Pozostali nominowani to: Broken Dreams: The Boeing 787 (Katar), Do Not Touch Me (Belgia), Naked on the Net (Szwecja), Super Exam Factory: a Living Hell (Hong Kong). To pierwszy taki sukces naszego kraju na tym festiwalu od 20 lat – ostatnią nagrodę dla Polski przyznano w 1995 roku.

Na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Zobacz:

Wielki sukces Martyny WojciechowskiejEkskluzywny wywiad z Martyną Wojciechowską Wojciechowska miałam poważny kryzys Jak wygląda życie Miss Polonii po latach?