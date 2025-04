Zwycięzca licznych prestiżowych nagród, w tym Grammy, zawita do Warszawy w ramach swojej trasy All of Me Tour.

Początki kariery wschodzącej gwiazdy muzyki soul i r&b

Legend urodził się 27 grudnia 1978 roku w Springfield w stanie Ohio. Dorastał jako zwykły chłopak, który już od młodych lat miał kontakt z muzyką. Nie tylko dzięki swojej babci, która uczyła go grać na pianinie, ale również dzięki występom w kościelnym chórze. W czasie studiów na Uniwersytecie Pensylwańskim założył grupę śpiewającą a cappella. Po ukończeniu studiów zatrudnił się w firmie doradczej, ale wciąż nie rezygnował z muzyki i występował w nowojorskich nocnych klubach.

Jeszcze zanim John Legend stał się wielkoformatową gwiazdą, był rozchwytywanym muzykiem sesyjnym i autorem tekstów wielu znanych gwiazdy takich jak choćby Alicia Keys. Mimo tego w 2004 roku postanowił wypuścić swój pierwszy album Get Lifted, którego sukces w dużej mierze zawdzięcza singlowi Ordinary People – piosence, którą oryginalnie napisał dla zespołu Black Eyed Peas. Za swój debiutancki album otrzymał trzy nagrody Grammy:

za najlepszy album R&B,

za najlepszego nowego artystę,

za najlepszego wokalistę R&B.

Droga na szczyt

Dzięki wrodzonemu talentowi muzycznemu John Legend szybko odniósł sukces. W 2006 roku występował na takich wydarzeniach jak Super Bowl XL w Detroit, NBA All-Star Game, oraz Major League Baseball All-Star Game w Pittsburghu. Niedługo później wydał kilka nowych albumów, jednym z nich był Evolver (2008). Na tym albumie znalazła się piosenka Green Light, którą Legend wykonał razem z członkiem zespołu Outkast, Andre 3000. Utwór okazał się być nie lada hitem i sprawił, że sam album znalazł się na szczycie list przebojów R&B/hip-hop.

Nie tylko tworzenie albumów

W 2012 roku Legend postanowił spróbować czegoś nowego. Został trenerem w programie Duet – amerykańskim talent show. Wystąpił w towarzystwie gwiazd jak Kelly Clarkson czy Robin Thickie. W czasie programu Legend trenował oraz występował razem z uczestnikami. Pod koniec tego samego roku artysta nagrał piosenkę, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do najnowszego filmu Quentina Tarantino – Django.

Koncert Johna Legenda w Warszawie na Torwarze

W tym roku John Legend wyruszył w trasę promującą jego czwarty album studyjny Love In the Future, który pnie się w górę na liście Billboardu, znajdując się obecnie w pierwszej dziesiątce listy R&B. Płytę promuje singiel All of Me, który już osiągnął status złotego! Już 24 października będziemy mogli zobaczyć artystę w Warszawie!

