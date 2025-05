Seria koncertów w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Południowej nastąpi po niesamowicie udanej, liczącej 35 występów trasie Triple Moon Tour po Ameryce Północnej, która sprzedała ponad pół miliona biletów, wypełniając każde miejsce po brzegi.

W ramach serii letnich występów w Europie, Ameryce Południowej i Wielkiej Brytanii, artystka odwiedzi również Warszawę – 19 czerwca 2025 roku zagra koncert na COS Torwar.

Występ w Warszawie będzie wyjątkową okazją, by usłyszeć na żywo zarówno największe przeboje, takie jak „Ironic”, „You Oughta Know” czy „Thank U”, jak i utwory z nowszych albumów: „Such Pretty Forks In The Road” (2020) oraz „The Storm Before The Calm” (2022).

Od debiutu w 1995 roku Alanis Morissette uważana jest za jedną z ikon muzyki alternatywnej i pop-rockowej. Jej przełomowy album „Jagged Little Pill” sprzedał się w ponad 33 milionach egzemplarzy i do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych albumów lat 90. Morissette jest siedmiokrotną laureatką nagrody GRAMMY®, autorką tekstów, kompozytorką i aktywistką.

Alanis Morissette zagra w Warszawie, fot. mat. prasowe

W jej dorobku znajduje się 10 zróżnicowanych stylistycznie albumów studyjnych, a jej twórczość zawsze łączyła wyjątkową emocjonalność z odwagą mówienia o tematach ważnych społecznie – od duchowości, przez psychologię, po kobiecą niezależność.

Poza sceną Alanis angażuje się w działania edukacyjne i terapeutyczne, m.in. poprzez swój podcast "Conversation with Alanis Morissette", w którym porusza tematy związane z rozwojem osobistym i zdrowiem psychicznym.

Informacja prasowa