Już 3 grudnia na scenie Stodoły wystąpi Gaba Kulka. Nietuzinkowa artystka zaprezentuje swoim fanom m.in. materiał z najnowszego albumu The Escapist, który promuje utwór Wielkie Wrażenie.

Kilka słów o Gabie...

Gaba Kulka pisze piosenki, gra na fortepianie, ale przede wszystkim świetnie śpiewa. Jej muzyka to pstrokata mieszanka gatunków – jazzu, rocka, poezji śpiewanej, weillowskiego kabaretu, który artystka określa jako progresywny pop. W swojej twórczości inspiruje się m.in. dorobkiem Kate Bush i Tori Amos, do których zresztą jest często porównywana.

Artystka ma na koncie trzy oficjalne albumy: Out, pokryty złotem Hat, Rabbit i wydane w 2013 roku Wersje. Zdobyła również wiele nagród przemysłu muzycznego, jak Fryderyk (wokalistka roku 2009), Mateusz Programu Trzeciego Polskiego Radia, główna nagroda Transvocale we Frankfurcie. Była również nominowana do Paszportu Polityki.

"The Escapist", czyli najnowszy album artystki

Jej najnowszy studyjny album The Escapist ukazał się we wrześniu tego roku. Odważny, niespokojny, głęboko osobisty. The Escapist muzycznie czerpie z klasyki lat siedemdziesiątych, nigdy nie tracąc z oczu współczesności. To pierwsza od pięciu lat studyjna płyta Gaby Kulki, zawierająca autorski materiał.

Najnowszy album to 10 piosenek o ucieczce i fascynacji, opowieści o miejscach w których ściera się̨ ze sobą̨ świat wyobraźni i twarda rzeczywistość́, o umyśle przesiąkniętym współczesną mitologią: filmów, piosenek, bohaterów.

Artystka często współpracuje z innymi artystami. Owoce tych działań to między innymi retro-popowy Sleepwalk duetu Kucz/Kulka, album piosenek Wojciecha Młynarskiego nagrany z projektem Młynarski Plays Młynarski, mroczny The Saintbox z pogranicza jazzu i folku współtworzony z Olem Walickim. Płyta nietuzinkowych coverów Iron Maiden Baaba Kulka, a także - nagrany również z zespołem Baaba - zestaw zapomnianych perełek polskiego big-beatu Piastelsi. Gaba jest też autorką piosenek, które znalazły się na płytach artystów takich jak Hey, Smolik, czy Reni Jusis.

Już 3 grudnia zjawiskowa Gaba Kulka zaprezentuje na scenie klubu Stodoła materiał ze swojej najnowszej płyty. Pojawią się oczywiście również największe przeboje: Niejasności, Królestwo i pół.

Ceny biletów:

Do 20.11.2014 – 40 zł (stojące), 60 zł (balkony)

Od 21.11.2014 – 47 zł (stojące), 67 zł (balkony)

Bilety możecie kupić w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)

Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl