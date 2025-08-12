Olsztyn to najbardziej zielony punkt na festiwalowej mapie Polski. Jezioro i lasy, magiczne zachody słońca, bezpieczna atmosfera i śmietanka rodzimej sceny muzycznej! Monika Brodka, PRO8L3M, Mikromusic, Król / Nosowska, Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Paweł Domagała, Organek w projekcie MTV Unplugged, Margaret – tegoroczny line-up Olsztyn Green Festival to przegląd tego, co w naszej muzyce najpopularniejsze i najlepszej jakości. A sam festiwal po raz kolejny udowodni, że jest najbardziej urokliwym świętem muzyki w Polsce.

Reklama

Dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy! Za to, że od 10 lat tworzymy wspólnie z mieszkańcami, miastem Olsztyn i partnerami jeden z najwspanialszych i najpiękniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Anna Pruszyńska i Jacek Zmiczerewski, organizatorzy Olsztyn Green Festival

Jubileuszowa, dziesiąta edycja przyciągnęła rok temu 45 tys. festiwalowiczów. Wszystko zapowiada, że kolejna, 15, 16 i 17 sierpnia 2025 roku, zapowiada się co najmniej tak samo spektakularnie.

Olsztyn Green Festival, fot. mmurawski

Święto muzyki dla każdego: parada gwiazd muzyki alternatywnej, popowej, elektronicznej, hip-hopowej

Brodka ze spektakularnym show “O.SADZA”, Mrozu, PRO8L3M, Nosowska i Król, Zalia, Rogucki & Normalni Ludzie, Kasia Lins, Łąki Łan, , Margaret – trudno znaleźć gwiazdę polskiej muzyki, której zabrakłoby w line-upie tegorocznego Olsztyn Green Festival.

Olsztyn Green Festival, Nosowska i Król

W gronie gwiazd OGF są również Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Julia Rover, Ewelina Ross, Cinnamon Gum, A_Gim i Mrozu!

Natalia Szroeder, fot. hiress

PRO8L3M to duet, który od ponad dekady jest jednym z najjaśniejszych punktów polskiego hip-hopu, Sobel to z kolei jeden z jego najjaśniejszych punktów ostatniego roku. Katarzyna Nosowska i Błażej Król nagrali jeden z najważniejszych i najpopularniejszych albumów tego roku, a Monika Brodka na olsztyńskiej scenie pojawi się z wyczekiwanym przez fanów powrotem, po przerwie na zostanie mamą.

PRO8L3M 1 COLOR. fot. Mike Strykowsky

W Olsztynie zagra jedyny tego typu koncert w tym roku: „Sadza się O.SADZA”, przy wyjątkowym akompaniamencie klasycznego instrumentarium. Wiktor Dyduła, czy Julia Rover to najświeższe gwiazdy polskiego alternatywnego popu, a Cinnamon Gum to ostatni ulubieniec wielbicieli emocjonalnej elektroniki i tanecznej psychodelii.

Olsztyn Green Festival, Natalia Kukulska

Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo czy Mikromusic to zespoły, które od lat kocha polska publiczność w każdym wieku i które zawsze gwarantują doskonałe przeżycie koncertowe, a Margaret, Zalia czy Natalia Kukulska to prawdziwe divy polskiej sceny. Na trzech scenach w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce zaprezentują się również: Livka, Organek, Meek, Oh Why?, Paweł Domagała, Mela Koteluk, Kathia, Baranovski, Kuba Karaś, Rogucki & Normalni Ludzie, Marcin Masecki & Boleros, Rat Kru i Michał Fox Król.

Olsztyn Green festival, Rogucki i Normalni Ludzie

2 koncerty specjalne: Women’s Voices pod wodzą Pauliny Przybysz i „Chłopi” Live pod batutą L.U.C.a

Do znakomitego line-upu Olsztyn Green Festival zdążył nas już przyzwyczaić, ale na 11. edycji nie zabraknie też koncertowych niespodzianek i premier. Po raz pierwszy na olsztyńskiej scenie wystąpi WOMEN’S VOICES – wyjątkowy kolektyw artystek, pod przewodnictwem Pauliny Przybysz.

Olsztyn Green Festival, Womans Voices

Ten niesamowity projekt łączy kobiece głosy by wyśpiewać idee otwartości i różnorodności. Specjalnie na OGF Paulina zaprosiła absolutne ikony polskiej sceny: Renatę Przemyk, Anię Karwan, duet DAGADANA i Ifi Ude. Ideą przewodnią koncertu będzie „piękno w różnorodności”.

Nie ma muzyki, która nie nosi w sobie wpływów innych kultur, podobnie jak kolory naszych skór, rytm i melodia naszego języka, jesteśmy naszą własną sumą. Chcemy to celebrować, oswajać to co wywołuje strach i skupiać się na tym co ważne dla nas wszystkich! Paulina Przybysz

O ile “Women’s Concert” to głos kobiecej siły i różnorodności, to drugi koncert specjalny Olsztyn Green Festival, będzie multisensorycznym doświadczeniem ukojenia i wzruszenia. L.U.C. i jego filmowa orkiestra Rebel Babel Ensemble zagrają dla nas na żywo muzykę z filmu “Chłopi”, który podbił serca widzów na całym świecie.

L.U.C. Chłopi, fot. Janek Oborski

To nie tylko muzyka. To przeżycie, które przenosi nas do świata Reymonta malowanego tysiącami pociągnięć pędzla i nut. L.U.C

Towarzyszyć mu będą niezwykłe kobiece głosy Natalii Przybysz i LOR.

Jezioro marzeń: 3 sceny, ekostrefa, strefa mody i urody nad jeziorem Ukiel w Olsztynie

Każdy, kto choć raz odwiedził Olsztyn Green Festival wie, że to o wiele więcej niż ponad 30 koncertów i crème de la crème polskiej muzyki alternatywnej, popowej, elektronicznej i hip-hopowej.

Olsztyn Green Festival

To miejsce, które jest kwintesencją „zielonego” stylu życia. Kontakt z naturą i relaks nad jednym z najpiękniejszych jezior w Polsce, rozmowy z artystami, aktywistami i naukowcami o ratowaniu planety, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, pyszne jedzenie.

Olsztyn Green Festival, fot. mmurawski

Już w zeszłym roku powiększony teren festiwalu zapewnił komfortową przestrzeń dla promujących ekologię aktywności, warsztatów i zajęć dla dzieci w obleganej od otwarcia bramek Strefie Ekoaktywności, a także na stworzenie dodatkowych stref zabaw dla nieco starszych, w tym scenę klubową oraz silent disco.

Jesteśmy dumni i wdzięczni, że OGF przyciąga nad magiczne jezioro Ukiel fantastyczną publiczność z całego kraju i największe gwiazdy współczesnej polskiej muzyki. Anna Pruszyńska i Jacek Zmiczerewski, organizatorzy Olsztyn Green Festival.

Przedłużony, wakacyjny weekend pełen niezapomnianych muzycznych wrażeń gwarantowany! Zapraszamy do Olsztyna! Karnety i bilety jednodniowe na festiwal są dostępne pod linkiem: www.ebilet.pl

Więcej o festiwalu: