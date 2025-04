Paula & Karol – wdarli się z przebojem na polską scenę folk popu przed pięcioma laty, z marszu zyskując miano pary dziwaków. Śpiewali po angielsku, grali na instrumentach, którymi nie posługiwali się (bynajmniej) z wirtuozerii, dawali koncerty w ogródkach i na chodnikach, aby stać się szybko pionierami rozrastającej się w Polsce sceny indie popowej.

Reklama

Zauważeni nie tylko w kraju

Docenieni zostali również poza granicami kraju. W 2011 roku brytyjski “The Guardian” umieścił Paulę i Karola na liście “Dźwięk świata” prezentującej najciekawsze młode zespoły. Na koncie mają dwa albumy, we wrześniu ukaże się ich trzeci krążek Heartwash.



Jak zawiązał się zespół Paula & Karol?

Paula – pół-Polka, pół-Kanadyjka i w 100% socjolożka oraz Karol – muzyk z Warszawy – poznali się w organizacji pozarządowej i nim się zorientowali, już tworzyli muzykę. Najpierw jako duet, potem z grupą zaprzyjaźnionych muzyków. Zespół, w skład którego wchodzi obecnie Christoph Graf Von Thun Und Hohenstein (instrumenty klawiszowe), Staszek Wróbel (perkusja), Krzysiek Pożarowski (gitara basowa) i Szymon Najder (gitara elektryczna), pomógł Pauli i Karolowi wykonać krok pomiędzy romantycznym folkiem a pop rockiem, nadając ich muzyce głębsze i bogatsze brzmienie.

Po wydaniu EP-ki „Goodnight Warsaw” w grudniu 2009 roku, a rok później po wydaniu pierwszego studyjnego albumu “Overshare”, zespół zebrał entuzjastyczne recenzje w mediach, na blogach i wśród fanów w całej Polsce. Nazwano ich “odkryciem roku”, “najbardziej interesującym i jednym z najważniejszych nowych alternatywnych polskich zespołów”.



Za nimi już wiele koncertów

W minionych latach Paula i Karol koncertowali w Polsce (trasa koncertowa z polską gwiazdą popu Brodką, występy w Jarocinie, na Open’erze i OFF Festival), w Holandii (festiwal Eurosonic), na Ukrainie, we Francji, w Wielkiej Brytanii (trasa koncertowa i występ na festiwalu The Great Escape), w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (na SXSW i Canadian Music Week). Regularnie występują też w Niemczech (w tym na festiwalu Reeperbahn), gdzie mieszka obecnie Paula.



Czas na nową płytę

Po krótkiej przerwie zespół szykuje się do wydania trzeciego studyjnego albumu noszącego tytuł Heartwash. Nowe piosenki zarejestrowano w Warszawie pod okiem sławnego (nominacja do nagrody Grammy) waszyngtońskiego producenta Ryana Hadlocka, a konieczne do tego fundusze zgromadzono dzięki finansowaniu społecznościowemu (kampania crowdfundingowa przeprowadzona na stronie Polakpotrafi.pl).

Materiał, który usłyszymy na płycie przesiąknięty jest radosną, nierzadko psychodeliczną energią charakterystyczną dla występów na żywo Pauli i Karola. Jednocześnie można w nim odnaleźć ślady pozostawione przez członków zespołu, którzy dołączyli do niego niedawno. Autorzy piosenek nie odeszli jednak od popowej stylistyki, zapełniając album utworami, w których śpiewają o uczciwości, miłości, stracie i trudach.

Tytuł Heartwash to słowo wymyślone przez muzyków i oznaczające „proces zmywania z siebie negatywnych doświadczeń, które przeszkadzają nam w wykonaniu kolejnego kroku, w pójściu naprzód”.



Koncert w Stodole

Wydanie nowego albumu Pauli i Karola zaplanowano na wrzesień 2014 roku. Na październikowym koncercie w Stodole usłyszymy zatem nie tylko dobrze znane kawałki, ale i utwory z najnowszego krążka. Paula & Karol wystąpią na żywo już 16 października w klubie Stodoła!



BILETY:

Przedsprzedaż – 40 pln (stojące), 60 pln (balkony)

– 40 pln (stojące), 60 pln (balkony) W dniu koncertu – 47 pln (stojące), 67 pln (balkony) do kupienia w kasie klubu Stodoła (Warszawa, ul. Batorego 10).

– 47 pln (stojące), 67 pln (balkony) do kupienia w kasie klubu Stodoła (Warszawa, ul. Batorego 10). Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl



Zobacz też:

Kalendarz ze zdjęciami Lidii Popiel

Książka o historii polskiego jazzu

Nostalgiczny album Annie Lennox

Reklama

Materiały prasowe - Klub Stodoła