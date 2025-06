Trasa „Tension Tour” to największe tournée Kylie od 2011 roku i kontynuacja spektakularnych sukcesów ostatnich miesięcy – zarówno na scenie, jak i w studiu. Trasa rozpocznie się w rodzimej Australii, odwiedzi Azję i Amerykę Północną, by następnie dotrzeć do Europy. Pierwszym przystankiem na Starym Kontynencie będzie Berlin, a koncert w Łodzi odbędzie się jako drugi – dwa dni później.

„Jestem niesamowicie podekscytowana, mogąc ogłosić Tension Tour 2025. Nie mogę się doczekać, by dzielić piękne i szalone chwile z fanami na całym świecie. To była ekscytująca podróż, ale teraz przygotujcie się, bo nadchodzi Wasz moment!”

– mówi Kylie.

Równolegle z trasą koncertową Kylie zapowiada premierę nowego albumu „Tension II”, który ukaże się 18 października 2025 roku nakładem BMG. Na płycie znajdzie się 13 dynamicznych, tanecznych utworów, w tym najnowszy singiel „Lights Camera Action”, a także głośne kolaboracje z takimi artystkami jak Bebe Rexha, Tove Lo, Sia, czy The Blessed Madonna.

Rok 2024 przyniósł Kylie już wiele sukcesów, fot. mat. prasowe

Ogłoszone daty europejskiej trasy „Tension Tour” 2025 to:

June 16 - Uber Arena - Berlin, Germany

June 18 - Atlas Arena - Lodz, Poland

June 20 - Zalgirio Arena - Kaunas, Lithuania

June 21 - Unibet Arena - Tallin, Estonia

June 23 - Metro Areena - Espoo, Finland

June 25 - Avicii Arena - Stockholm, Sweden

June 29 - Accor Arena - Paris, France

July 1 - Sportpaleis - Antwerp, Belgium

July 3 - Ziggo Dome - Amsterdam, Netherlands

July 6 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland

July 7 - PSD Bank Dome - Dusseldorf, Germany

July 10 - LDLC Arena - Lyon-Décines, France

July 15 - MEO Arena - Lisbon, Portugal

Tracklista zawiera m.in.:

„Lights Camera Action”

„Edge Of Saturday Night” (z The Blessed Madonna)

„My Oh My” (z Bebe Rexha & Tove Lo)

„Midnight Ride” (z Orville Peck & Diplo)

„Dance Alone” (z Sią)

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 17 października, fot. mat. prasowe

Płyta jest kontynuacją wydanego w 2023 roku albumu „Tension”, który odniósł ogromny sukces komercyjny i artystyczny, sprzedając się w ponad 500 tysiącach egzemplarzy na całym świecie i generując blisko pół miliarda streamów.

Więcej informacji o trasie i biletach można znaleźć na stronie Kylie.com oraz livenation.pl.

