Lisa Stansfield po długiej przerwie powraca na scenę z nowym albumem Seven. W ramach jego promocji rusza w trasę koncertową i odwiedzi również Polskę! Będziemy mieli okazję zobaczyć artystkę na żywo w czasie jej koncertu na warszawskim Torwarze już 3 listopada, gdzie zaprezentuje swoje największe przeboje oraz piosenki z nowego albumu!

Reklama

Muzyczna kariera Lisy Stansfield

Kariera Stansfield trwająca przeszło trzy dekady zaowocowała wieloma sukcesami – ponad 20 milionów sprzedanych płyt oraz dziesięć międzynarodowych hitów takich jak All Around The World, Change, czy All Woman. Na przełomie lat 80. i 90. Lisa Stansfield była jedną z najciekawszych artystek pop na świecie. Jej uwodzicielski głos i ponadczasowe dance-popowe piosenki sprawiły, że królowała na listach przebojów po obu stronach Atlantyku. Wystąpiła w duecie z George’em Michaelem i Queen oraz jeden z jej utworów znalazł się na ścieżce dźwiękowej do mega hitu Bodyguard. Krążek został okrzyknięty najlepiej sprzedającym się albumem z muzyką filmową.

Szekspir na parkiecie

Po tym jak artystka wydała swój pierwszy album w 1989 roku, media natychmiast zaczęły celebrować ją jako „nową twarz” w świecie muzyki. Jej utwory wywoływały entuzjastyczne oceny krytyków. Jej głos i muzyczny styl były szeroko komentowane tak samo jak i jej wizerunek. Dziennikarz The Rolling Stone David Fricke pisał o niej „Stansfield posiada dusze czarnego soulu z połowy lat 70., z naturalną swobodą i elegancją, która sprawia, że zwykłe „ay ay ay ay” w piosence All Around The World brzmi jak Szekspir na parkiecie.”

Nie tylko muzyka...

Cztery z jej albumów odniosły międzynarodowy sukces, sprzedając się w ponad 15 milionowym nakładzie i tworząc tym samym przeszło 20 rewelacyjnych singli. Jednak mimo ogromnej popularności Stansfield nie była zainteresowana sławą. Nie oglądając się na obowiązujące trendy tworzyła tylko taką muzykę, jaką chciała, z sukcesem kierując swoją karierą.

W pierwszej dekadzie XXI wieku na pewien czas porzuciła światek muzyczny na rzecz aktorstwa (grała m.in. w takich filmach jak Granice Namiętności czy Panna Marple). Stansfield spróbowała swych sił również na teatralnych deskach West Endu grając w przedstawieniu „Monologi Waginy.”

W 2004 roku wypuściła swój szósty album studyjny The Moment wyprodukowany przez uznanego producenta Trevora Horna. Płyta zebrała bardzo pozytywne recenzje. Krytycy chwalili artystkę za ciągły rozwój i eksperymentowanie z nowymi brzmieniami.

Koncert brytyjskiej wokalistki w Polsce

Po kilkuletniej przerwie artystka powróciła do show-biznesu w 2013 roku. Na początku tego roku wydała album Seven, na którym znalazły się soulowe utwory nagrane we współpracy z mężem, Ianem Devaneyem. Niedługo po wypuszczeniu albumu Stansfield ruszyła w trasę po Wielkiej Brytanii razem z oryginalnym składem swojego dawnego zespołu. Zapraszamy na niepowtarzalny koncert Lisy Stansfield już 3. listopada na warszawskim Torwarze!

Zobacz też inne nadchodzące wydarzenia kulturalne:

Wygraj ślub na Stadionie Narodowym!

Nowa płyta Marii Niklińskiej

W kinach: "Czworo do pary"

Reklama

Materiały prasowe - Makroconcert Polska