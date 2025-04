17 czerwca, w warszawskiej klubokawiarni Skwer, filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, Jarek Wist wystąpi z koncertem promującym najnowszą płytę "Jest Zapisane". Wokalista oczaruje nas kolorowym stylem lat 50. i 60., lecz także zarazi pozytywnymi emocjami i porwie dynamicznym rytmem. Podczas występu wokaliście będą towarzyszyć znakomici muzycy: Krzysztof Łochowicz – gitara, Maciej Szczyciński – kontrabas, Tomasz Waldowski – perkusja, Rafał Grząka – akordeon, Marcin Urban – piano.

"Jest zpisane" - o nowej płycie Jarka Wista

"Jest zapisane" to przełomowy album w karierze Jarka Wista. Nagranie jest osobliwym zapisem doświadczeń i przeżyć wokalisty. Żywe instrumenty na scenie i w studiu wydobywają liryczny i głęboki głos Jarka Wista, który doskonale interpretuje nastrojowe ballady, a także dynamiczne piosenki. Cała płyta, mimo różnorodności, zbudowana jest w stylu retro-pop nawiązując do włoskiej muzyki z lat 50. i 60. Dopracowana w każdym szczególe, powstała we współpracy z najbardziej uznanymi polskimi muzykami, w tym ze znamym producentem muzycznym Robertem Amirianem, a także z Piotrem Siejką i Łukaszem Borowieckim.

Jarek Wist - muzyczne odkrycie?

Płyta pojawiła się na rynku w lutym tego roku. Piosenka "Ciao", która zapowiadała album stała się niekwestionowanym przebojem minionego lata. Oficjalny singiel krążka "Nieważne co powiesz" dynamicznie pnie się na szczyt listy przebojów i jest stałym elementem repertuaru radiowej Jedynki, a także Radia PIK, Radia dla Ciebie, Radia Kielce, Radio Gra, Radia Łódź, FaMa, Koszalin, Rzeszów, czy Radia Zielona Góra. Podbija również nowojorskie radio Rampa.

Jarek Wist - o jego karierze

Koncert w warszawskim Skwerze to doskonała okazja, żeby jeszcze przed wakacjami dać się porwać atmosferze letniego wypoczynku i choć na chwilę przenieść się w świat włoskiej elegancji, ujmujących tekstów, porywających melodii i słonecznych krajobrazów. "Jest Zapisane" to solowy debiut artysty, ale nie pierwszy album. Jarek karierę rozpoczął wygraniem Szansy Na Sukces w 2002 roku, po której od razu nawiązał współpracę z największymi polskimi gwiazdami.

Występował na scenie między innymi z Anną Marią Jopek, Mieczysławem Szcześniakiem, czy Varius Manx, a także podczas gali Fryderyków w 2007 r. i w finale konkursu Top Trendy 2008. Następnym krokiem był projekt Swinging with Sinatra, gdzie Jarek śpiewał niezapomniane piosenki Franka Sinatry w nowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Jeden z koncertów zagranych w ramach projektu został wydany w ubiegłym roku na płycie, która przez 4 miesiące utrzymywała się na liście Top 10 Empik Bestsellery – Jazz, Blues.