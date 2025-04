Elton John to niedościgniony wzór dla setek muzyków na całym świecie. Jego sława począwszy od lat 70. nieustannie wzrasta. Już w listopadzie polscy fani będą mogli usłyszeć na żywo największe przeboje artysty. Koncert Eltona Johna odbędzie się w Krakowie już 5 listopada!

Elton John po raz pierwszy w Krakowie

Ostatnie trasy koncertowe piosenkarza odbyły się po Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Teraz wreszcie przyszedł czas na Polskę. Elton John pojawi się w jednym z polskich miast - Krakowie, gdzie uraczy publiczność znanymi i lubianymi hitami. Organizatorami koncertu artysty są Makroconcert Polska oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Notka biograficzna Eltona Johna

Artysta pochodzi z Londynu, już od najmłodszych lat przejawiał talent muzyczny. W ciągu swojej długiej kariery wydał ponad 30 albumów. Został laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Oscara za utwór Can You Feel The Love Tonight wykorzystanego w filmie animowanym Król Lew. Otrzymał także wyróżnienie od samej Królowej Brytyjskiej i nadano mu tytuł szlachecki.

Singiel Candle in the Wind pobił rekord pobił rekord sprzedaży - rozszedł się w nakładzie ponad 33 milionów egzemplarzy! Sukces ten mógł być spowodowany tym, że artysta po śmierci księżnej Diany napisał do tej piosenki zupełnie nowy tekst, właśnie na cześć zmarłej księżnej.

Nieprzemijający sukces

Niezwykłe jest to, że Elton Johna od kilkudziesięciu już lat trwa na scenie i wciąż jest uwielbiany i doceniany. Dorobek artysty zawiera już ponad 500 utworów muzycznych, od 2007 roku wszystkie piosenki są dostępne do legalnego ściągnięcia w Internecie.

Koncert Eltona Johna w Krakowie

Mimo upływu lat Elton wciąż jest zaangażowany w swoją muzykę i trasy koncertowe. Nie możecie zatem przegapić tej wyjątkowej okazji spotkania muzyka w Polsce. Wyjątkowy koncert Elton zagra 5 listopada w Arenie Kraków. to będzie na pewno niezapomniane show!

