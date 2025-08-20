W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji, festiwal gościł duet Nanook of the North, który tworzą producent muzyki elektronicznej Piotr Kaliński (Hatti Vatti) oraz skrzypek i kompozytor Stefan Wesołowski. We fromborskiej katedrze zabrzmiała muzyka elektroniczna inspirowana przestrzenią kosmiczną, a niesamowitego wrażenia dopełniła projekcja wprost z pokładu sondy kosmicznej. W tegorocznej edycji odsłona „Art” również zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie to spotkanie różnych wrażliwości i estetyk. Już w piątek 22 sierpnia w gotyckich wnętrzach zabrzmi wspólny projekt Anny Marii Jopek i Roberta Kubiszyna, w którym znajdą się m.in. fragmenty Ordo Virtutum Hildegardy z Bingen oraz utwory z płyty Czas Kobiety. Kolejnego wieczoru w niezwykłej scenerii zdesakralizowanego kościoła św. Mikołaja wystąpią Nene Heroine z Kasią Lins, a zakończy go duet Etnobotanika, którego najnowsza płyta Kosmobotanika doskonale wpisuje się w tematykę i klimat wydarzenia.

Z Bristolu do Fromborka

Na niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, organizatorzy zostawili wspaniałą niespodziankę! 24 sierpnia czeka nas muzyczna podróż z zespołem BLED. Jej zwieńczeniem i kulminacją będzie wspólny koncert Wojciecha Rusina, który przybędzie do Fromborka prosto z prestiżowego koncertu BBC Proms w Bristolu i Lary Agar. Wojciech Rusin to artysta, który inspiracje czerpie z tekstów alchemicznych i wczesnorenesansowej muzyki chóralnej oraz mitologii Europy Wschodniej. Tworzy muzykę elektroakustyczną i komponuje dla różnych zespołów (Spółdzielnia Muzyczna, Sonos Quartet, Sinfonietta Cracovia). Ponadto, projektuje i wykonuje instrumenty stroikowe drukowane w 3D, przetwarzając dawne wzory przy użyciu współczesnych technologii modelowania 3D, o których opowiadał także podczas dyskusji Tate Lates w Tate Modern w Londynie. W 2022 roku otrzymał wyróżnienie honorowe od Ars Electronica za album Syphon. Występował na festiwalach takich jak: Rewire, Unsound, Bristol New Music, Nuits Sonores. Z kolei Lara Agar, to kompozytorka i performerka na co dzień związana z Londynem, której muzyka łączy elektroniczne pejzaże dźwiękowe i materiał samplowany z instrumentami akustycznymi. Ostatnio jej muzykę wykonywali i interpretowali m.in. Explore Ensemble, London Symphony Orchestra, Juliet Fraser, Mark Knoop, Plus-Minus Ensemble oraz Quatuor Bozzini.

Nie tylko sztuką człowiek żyje

Dyrektor merytoryczny festiwalu, Michał Szwajewski, zadbał, by w ramach odsłony naukowej pojawiły się m. in. wykłady o roli technologii satelitarnych i badań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej w naszym życiu oraz o to, by do Fromborka przybyli znakomici eksperci i naukowcy, nie tylko krajowego, ale i międzynarodowego formatu. Szwajewski, sam od ponad 15 lat jest związany z sektorem kosmicznym, prowadząc i realizując wielodyscyplinarne projekty badawczo‑inżynieryjne. Zajmuje się m.in. ryzykiem i ekonomią w kosmosie, w tym tematyką ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora NewSpace. Dlatego naturalnym wydaje się partnerstwo merytoryczne Polskiej Agencji Kosmicznej, a sponsorem strategicznym Future Frombork Festival by Copernicus Open jest Energa z Grupy Orlen. Ale festiwal to także interesujące warsztaty, spotkanie z twórczością Stanisława Lema, koncerty i spotkanie z designem. – Mówimy o kosmosie, ale tak naprawdę rozmawiamy o rzeczach bardzo bliskich: o rolnictwie, transporcie, ochronie środowiska, zdrowiu czy bezpieczeństwie. Ale technologia to nie tylko narzędzie. To też język, którym opowiadamy o świecie - o tym, jak żyjemy, co nas porusza, czego się boimy, za czym tęsknimy. Dlatego zaprosiliśmy nie tylko naukowców, ale też artystów, którzy potrafią to przełożyć na obraz, dźwięk czy gest– mówi pomysłodawca festiwalu Dawid Adamski zapraszając na przedostatni wakacyjny weekend do Fromborka.

Wyrazić siebie poprzez modę

W 2025 roku szczególną uwagę przyciągają dwa pokazy mody młodych, ale już uznanych polskich projektantów. Karolina Pieniążek, ubiegłoroczna laureatka prestiżowego konkursu dla młodych projektantów „Złota Nitka”, zaprezentuje kolekcję balansującą na granicy jawy i snu. Jej projekty to opowieść o ludzkiej kruchości, marzeniach i tęsknocie za tym, co niematerialne. Z kolei Alex Hayel jest projektantem i twórcą narracji wizualnych wywodzącym się z pokolenia głęboko zanurzonego w doświadczeniu wyobcowania. Na co dzień działa na styku projektowania ubioru, performance’u i refleksji kulturowej. Oba pokazy to kontynuacja idei z pierwszej, ubiegłorocznej edycji, kiedy to twórcy uznanej marki MMC, Ilona Majer i Rafał Michalak zaprezentowali podczas festiwalu kolekcję inspirowaną mapą gwiazdozbiorów i ruchem planet.

Kolekcja Karoliny Pieniążek, Fot. materiały prasowe

Centrum wszechświata

Frombork to nie tylko tło wydarzenia — to jego serce i dusza. Gotyckie mury, dźwięk dzwonów, szelest kart drogocennych map i rękopisów przypominają o wielkiej rewolucji, która zmieniła bieg dziejów. To właśnie tu Kopernik napisał De revolutionibus orbium coelestium. Dziś, niemal pięć wieków później, festiwal staje się symboliczną przestrzenią do odkrywania nowych wszechświatów — naukowych, artystycznych i duchowych. Na trzy festiwalowe dni Frombork stanie się centrum wszechświata.