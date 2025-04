Słyszałyście o Glassesboys? Duet robi błyskawiczną karierę i wspólpracuje znajgorętszymi naziwskami show-biznesu. Kolejny teledysk promujący album z wieloma sławami za oceanu pokaże się już niebawem, ale my mamy trailer klipu!

Glassesboys prezentują swój 2 singiel oraz teledysk z nadchodzącej płyty „We Own The Night”. Pierwszy singiel w klimatach future house został stworzony przy współpracy z samym Snoop Doggiem. W singlu nr 2 panowie próbują swoich sił wraz z Tyra Juliette, amerykańską wokalistką, która na co dzień dba o aranżacje piosenek samej Rity Ory, a także wspiera produkcje chociażby Paula McCartneya czy Eda Sheerana.

Sukces Okularowych Chłopaków

Po bardzo dobrym przyjęciu albumu w Japonii, gdzie płyta Glassesboys była dostępna w ponad 100 największych sklepach na terenie całego kraju, krążek trafił na top listy polecanych wydań konkurując z wydaniami chociażby takich tuzów jak Tiesto czy Avicii, czas na Polskę. Już niebawem album ukaże się w wersjach CD oraz Digital za pośrednictwem wytwórni MyMusic.

Tu obejrzycie klip promujący album:

>>Glassesboys - "We own The Night"

Album "We Own The Night"

Do sprzedaży trafił właśnie album zarówno w wersji cyfrowej, jak i elektronicznej. Na szczególną uwagę zasługuje kilka faktów związanych z wydaniem krążka. To pierwszy taki album nagrany przez Polaków, przy ktorym wokalnie wspierali artystów: Snoop Dogg, Fat Joe, Flavor Flav (Public Enemy), czy Pitbull, zatem mamy tu do czynienia z międzynarodową współpracą na najwyższym poziomie. Na płycie znajdziecie brzmienia typowo klubowe, house, ale rownież coś nawiązującego do klimatów future/trap. Zdolni Polacy mieli okazję prezentować część swojej twórczości na swoich występach, m.in. w maju podczas wspólnego koncertu z 30 Seconds To Mars w Sopocie oraz zapowaiają rownież trasę koncertową promująca album.

materiały prasowe

Tracklista:

1. Glassesboys Feat. Tyra Juliette - She Owns The Night (Original Mix)

2. Glassesboys Feat. Flavor Flav (Public Enemy) & Kuba - Come 2 America (Original Mix)

3. Breanna Rubio & Glassesboys - Fly Alone (Original Mix)

4. Glassesboys Feat. Featherweight - Sun (Original Mix)

5. DJ Colleen Shannon & Glassesboys Feat. Cara - Break Free (Original Mix)

6. Jean - Roch Feat. Pitbull & Nayer - Name Of Love (Glassesboys Remix)

7. Glassesboys Feat. Natasha Watts - Dreams (Original Mix)

8. Glassesboys & Snoop Dogg Feat. Mandy Ventrice - Carbon Copy (Original Mix)

9. Glassesboys & Snoop Dogg Feat. Mandy Ventrice - Carbon Copy (Second Version Radio)

10. Glassesboys - Bounce Out (Original Mix)

11. Glassesboys Feat. Emma Lock - I Feel So Loved (Original Loved Mix)

12. Breanna Rubio Feat. Fat Joe & D.One - Fly Alone (Glassesboys Remix)

13. Glassesboys - Be Here (Original Mix)

