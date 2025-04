Z pewnością, gdy sięgasz pamięci do lekcji języka polskiego z czasów szkolnych, przypominają ci się lektury, których po prostu nie cierpiałaś. Są takie arcydzieła literatury, które wypada znać, a których czytanie przyprawia nas o mdłości.

Co znajduje się w naszym zestawieniu książek, które są najbardziej niechętnie czytanymi książkami?

Lektury szkolne

Trzeba przyznać, że kanon lektur szkolnych rzadko trafia w gust młodych adeptów czytelnictwa. Nastolatkowie chętniej sięgają po literaturę fantasy, młodzieżową, przygodową, aniżeli po klasyki pisane archaiczną polszczyzną. Dlatego też większość Polaków ma "zakodowane w głowie", że takie pozycje jak "Quo Vadis" czy "Nad Niemnem" to zło konieczne, a nie wartościowe lektury.

Literatura (nie)obca

Coraz częściej jako czytelnicy sięgamy po arcydzieła literatury światowej, ale zwykle z... wewnętrznego przymusu. Co warto przeczytać? Zwykle słyszymy nazwiska takie jak Proust, Joyce czy Vonnegut. "Wypada znać" - tak grzmią dziennikarze i pisarze, a liczba recenzji w Internecie i użytkowników, krórzy oznaczają takie pozycje jako "przeczytane", jednak rośnie. Ale czy naprawdę są to często i rzetelnie czytane lektury? Wiele z nich jednogłośnie uznaje się za jedne z najtrudniejszych do przebrnięcia. Polscy pisarze i autorzy wielu bestsellerór przyznają, że nie sposób przeczytać "Ulissesa", a "W poszukiwaniu straconego czasu" przyprawiało ich o czytelnicze jęki.

Jakie pozycje są niechlubnie uznane za niechętnie czytane arcydzieła literatury? Sprawdź!

