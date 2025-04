"186 szwów" to wzruszająca opowieść o macierzyństwie, miłości, odwadze, strachu i cierpieniu. Opowieść o siostrzanej relacji dwóch kobiet – Zargan i Anny, które różni niemal wszystko – pochodzenie, poglądy, wychowanie, język, kultura, religia, a łączy samotne macierzyństwo i życie naznaczone chorobą.

Reklama

O książce

Na pierwszy plan opowieści wysuwa się historia Zargan – Czeczenki, która opisuje swoje ciężkie i pełne bólu życie. Wiele dowiadujemy się też o Annie – autorce opowieści, która dokonuje autorefleksji na temat cierpienia i choroby. Wzruszające wspomnienia, przejmujące historie, z których wyłania się cierpienie, niesprawiedliwość losu, ale i opowieść o kaukaskiej kulturze, szczerej miłość oraz oddaniu, dają do myślenia i pokazują, czym jest strach, ból, odwaga, wojna, macierzyństwo i przyjaźń.

Opowieść o Zargan

Zargan znaczy "biegnąca". I takie właśnie było całe życie bohaterki. Poznajemy ją poprzez pryzmat wielu ról. Począwszy od posłusznej córki, poprzez siostrę, która jest w stanie poświęcić własne życie i godność, by chronić brata, po oddaną żonę, dzielną matkę i prawdziwą przyjaciółkę. Zargan wspomina swoje trudne, ale szczęśliwe dzieciństwo, małżeństwo z alkoholikiem, okres ciąży, podczas której głodowała oraz okrutny czas wojny. Poznajemy ją jako niezwykle silną i fizycznie i psychicznie osobę, która na piedestale stawia takie wartości jak rodzina, gościnność, macierzyństwo i honor.

Opowieść o rodzinie i poświęceniu

"186 szwów" to też pouczająca i emocjonująca opowieść o relacjach rodzinnych i poświęceniu, wynikającym ze szczerej miłości. Zargan wspomina czasy dzieciństwa, kiedy jako najstarsza córka przejmowała odpowiedzialność i kary cielesne za przewinienia rodzeństwa. W kolejnych etapach swojego życia doświadcza cierpienia, które również wynika z poświęcenia – rodzinie, mężowi, dzieciom. Ta wzruszająca opowieść pokazuje, jak wielkie może być oddanie i miłość macierzyńska. Trudne decyzje, rozstania, wojna i poszukiwanie spokoju stanowią niezwykle pouczającą lekcję o życiu oraz wartościach.

Opowieść o Polsce i Polakach

Relacje, jakie wytworzyły się między Zargan a Anną i innymi Polakami oraz opinie Czeczenki o państwie, w którym w końcu znalazła schronienie, pozwalają na wysnucie wielu ciekawych rozważań. Radość, łzy i wdzięczność bohaterki w stosunku do Polaków, mieszały się z tęsknotą za własnym narodem. Zargan szczerze doceniała polską gościnność i życzliwość. Jednak jej pobyt w Polsce to też fala agresji, mowa nienawiści oraz nieludzkie zachowania, odsłaniające przykrą prawdę o Polakach. To też ważna refleksja nad niedoskonałościami funkcjonowania ośrodków dla uchodźców.

Opowieść o kobiecie, cierpieniu i miłości

"186 szwów" to też rozprawa na temat roli czeczeńskich kobiet w społeczeństwie. Uprzedmiotowienie przez mężczyzn, brak szacunku do ciała kobiet oraz ich godności wzmagają współczucie i podziw dla głównej bohaterki. Czeczenka jest symbolem ofiarności, bezinteresownego poświęcenia, macierzyństwa i odwagi. Uczy, jak znosić cierpienie i nie poddawać się. Książka to też swoista rada, jak oswoić się z chorobą i po prostu żyć. Uczy tego Anna – mądra matka i niezastąpiona przyjaciółka Zargan.

Wzruszenie, łzy, niedowierzanie, że ktoś może znieść aż tyle, rozgoryczenie nad ludzką podłością i przede wszystkim podziw dla Zargan. Ta historia pozwala docenić życie, odnaleźć piękno i dobro, ułożyć od nowa własne priorytety i wyraźnie zobaczyć to, co naprawdę ważne.

Szukajcie w dobrych księgarniach internetowych, abonamencie Legimi i zaglądajcie na profil na facebooku, by być na bieżąco z informacjami dotyczącej tej, jak i wielu innych ciekawych pozycji!

Dzięki Fundacji Przyjaciółka zostało otwarte subkonto na które można wpłacać pieniądze

dla Zargan:

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, mBank, PL72 1140 1010 0000 5494

1000 1001, z dopiskiem "pomoc dla Zargan"

Reklama

Zobaczcie przepiękne zdjęcia Anny i Zargan, które wykonał Jacek Bonecki / bonecki.com