Jak wybrać praktyczny prezent na Dzień Matki?

Stres, zmęczenie, obowiązki domowe, troska o innych są codziennością wielu matek bez względu na wiek. Dlatego w roli praktycznego upominku świetnie sprawdzają się gadżety dla mamy, które pozwolą jej zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Nasze propozycje ułatwiają codzienne obowiązki, zapewniają relaks, pomagają utrzymywać zdrowe nawyki i dostarczają małych radości na co dzień. Dzięki nim elegancko i z zaangażowaniem okażesz swoją miłość i wdzięczność. Zainspiruj się!

Gadżety dla mamy do masażu

Po dniu wypełnionym pracą, domowymi obowiązkami i troską o bliskich każdej mamie należy się czas na relaks. Ofiarowując jej masażer do ciała, sprawisz, że odpoczynek będzie bardziej efektywny. Urządzenie niweluje nagromadzone w ciągu dnia napięcia, wycisza i daje dużo przyjemności. Wystarczy kilkanaście minut, aby odzyskać luz w napiętych partiach ciała.

Jako praktyczne prezenty na Dzień Mamy świetnie sprawdzają się akcesoria do masowania karku, twarzy, skóry głowy, stóp lub mata do akupresury. Masażer najlepiej dostosować do potrzeb obdarowanej, aby mogła czerpać z niego jak najwięcej korzyści dla siebie.

Butelka termiczna Fizz & Go

Świeża, przyjemnie chłodna woda pod ręką nawet podczas największych upałów? Gorący napój, który nie stygnie przez cały dzień poza domem? Twojej mamie należy się wysoki komfort nawadniania. Podaruj go z butelką termiczną Fizz&Go od Sodastream.

Jej ekskluzywny design zwraca uwagę, dodaje klasy i nowoczesnego looku. A funkcjonalność? Niewiele butelek ma tak szerokie zastosowanie. Fizz&Go może służyć jako bidon, kubek termiczny oraz butelka do gazowania napojów. Pasuje do saturatorów Sodastream, więc da się ją bezpośrednio napełnić świeżą wodą z bąbelkami. Dzięki podwójnym ściankom z izolacją próżniową utrzymuje stałą temperaturę aż przez 12 godzin.

Jednak Fizz & Go to nie tylko wygodny sposób na nawadnianie. To wyraz nowoczesnego stylu życia, deklaracja troski o zdrowie i ekologię. Dlatego z tą butelką zwykłe wyjścia zamieniają się w WIELKIE wyjścia. Niezależnie od tego, czy jest to spacer, trening, spotkanie z przyjaciółkami, podróż w nieznane czy zebranie klubu seniora. Koniec z odwadnianiem się i piciem z jednorazowego plastiku. Od teraz mama ma ulubione napoje zawsze przy sobie w stylowej butelce, której pozazdroszczą jej przyjaciółki.

Inteligentny pierścień

Twoja mama żyje aktywnie, dba o zdrowie albo chcesz ją zachęcić do zdrowszego trybu życia? Może jej się przydać inteligentny pierścień – smart ring. Ten prezent na Dzień Mamy jest nowoczesną i elegancką alternatywą dla popularnych smartbandów i smartwatchy. Z nim znacznie łatwiej jest się zatroszczyć o siebie.

Urządzenie monitoruje funkcje organizmu (tętno, saturację, poziom stresu, jakość snu). Mierzy aktywność fizyczną (liczbę kroków, pokonany dystans, spalone kalorie). W bardziej zaawansowanych wersjach pozwala nawet na dokonywanie płatności zbliżeniowych czy sterowanie muzyką i odbieranie powiadomień ze smartfona.

Kawowe gadżety dla mamy

A jeśli szukasz pomysłu na prezent dla mamy, która nie wyobraża sobie dnia bez kawy? Podaruj jej akcesorium, które zamieni codzienny nawyk w mały rytuał. To może być młynek do kawy, spieniacz do mleka albo przenośny ekspres. Dzięki takim praktycznym akcesoriom twoja mama nie będzie musiała iść do kawiarni, gdy nabierze ochoty na ulubione caffe latte czy cappuccino.

Gadżety dla mamy najlepiej podarować razem z paczką kawy specialty, aby zapewnić jej kawiarniane doświadczenie w zaciszu własnego domu.

Blender bezprzewodowy

Bezprzewodowy blender to pożyteczny prezent dla mamy, która lubi oryginalne rozwiązania w kuchni. Z jego pomocą łatwo i szybko wykona zdrową przekąskę, nawet jeśli żyje w ciągłym biegu.

Nowoczesne urządzenie pozwala przygotować ulubione smoothie czy koktajl w domu i poza nim – w pracy, na pikniku, w ogrodzie, na plaży albo podczas wyjazdu. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi blender mieści się w torebce. A ładowanie USB sprawia, że może działać bez podłączenia do prądu.

Drukarka do zdjęć ze smartfona

Twoja mama z pewnością dobrze pamięta czasy, kiedy zdjęcia wypełniały rodzinne albumy, a nie galerie w smartfonie. Dlatego możliwość wydrukowania fotografii w kilka sekund może okazać się dla niej wyjątkowym doświadczeniem.

Bezprzewodowe minidrukarki, dzięki temu, że łączą się z telefonem przez Bluetooth, pozwalają drukować zdjęcia bez kabli i komputera. A to oznacza, że najpiękniejsze chwile można utrwalić na fotografii w dowolnym miejscu od razu po jej wykonaniu – na wakacjach, spacerze czy rodzinnym spotkaniu.

Etui na książkę

Twoja mama nie rusza się z domu bez wciągającej lektury? Kup jej etui na książkę, które ochroni okładkę przed zniszczeniem. Ten praktyczny prezent na Dzień Mamy zwraca uwagę eleganckim, nietuzinkowym wyglądem. A jeśli zamówisz go z personalizowanym napisem, nada książce wyjątkowy charakter.

Teraz mama nie będzie musiała się przejmować, że strony zabrudzą się przy czytaniu w kawiarni, w podróży czy w drodze do pracy. Niektóre modele są wyposażone w dodatkowe kieszonki na zakładki, notatki albo czytnik e-booków, czyli to, co niezbędne każdemu molowi książkowemu.

Elegancka apaszka

Elegancka apaszka jest praktycznym i uniwersalnym prezentem dla wszystkich mam, które lubią uzupełniać stylizację o modne akcenty. Założona na szyję dodaje charakteru stonowanym ubiorom do pracy czy teatru. Ale równie ciekawie wygląda przy torebce, we włosach albo jako ozdoba nadgarstka.

Taki prezent na Dzień Matki nie wyląduje na dnie szuflady. Zwłaszcza jeżeli wybierzesz model z wysokiej jakości jedwabiu z ciekawym wzorem, przedstawiającym na przykład ulubiony obraz twojej mamy.

Gadżety dla mamy do pielęgnacji roślin

Niezależnie od tego, czy twoja mama ma duży ogród, czy kilka doniczek na parapecie, akcesoria do pielęgnacji roślin okażą się przydatnym prezentem na Dzień Mamy. Dużą popularnością cieszą się doniczki samonawadniające oraz inteligentne osłonki na donice, ponieważ znacznie ułatwiają podlewanie.

Ciekawym pomysłem jest również stacja do rozmnażania roślin. Hydroponiczny wazon na sadzonki efektownie prezentuje się w domu. A obserwacja rozwijających się roślin dostarcza dużo satysfakcji nie tylko tym mamom, które są zapalonymi rośliniarami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Matki?

Najlepszy prezent na Dzień Matki to ten, który jest dopasowany do potrzeb obdarowanej. Dlatego szukając upominku, zastanów się, co mogłoby wesprzeć twoją mamę w jej trybie życia i zainteresowaniach.

Jakich prezentów na Dzień Matki lepiej unikać?

Na Dzień Matki lepiej nie kupować niepraktycznych przedmiotów, które będą zbierać kurz. Nietrafionym pomysłem są też gadżety dla mamy wymagające skomplikowanej, nieintuicyjnej obsługi.

Gdzie zabrać mamę na Dzień Matki?

Dzień Matki, poza prezentem, warto uczcić wspólnym wyjściem. Możesz zaprosić mamę do kawiarni, restauracji, kina, teatru czy galerii sztuki.

Mamy, szczególnie małych dzieci, docenią też po prostu chwilę spokoju. Jeśli możesz zapewnić jej czas tylko dla siebie, z pewnością to doceni!

Materiał promocyjny marki Sodastream