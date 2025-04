Tak dużo mówi się o konieczności wytyczenia sobie jasnych celów, o tym, że kariera musi być celowa, że aby do czegoś dojść, trzeba być skupionym na celu, bez którego tak naprawdę kroczymy po omacku i nie mamy pewności, dokąd dotrzemy. Ale jak właściwie obrać ten cel, by faktycznie nasza kariera potoczyła się tak, jak tego chcemy?

Reklama

Cele zawodowe - jak je wyznaczać?

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że tak niewielu ludzi faktycznie osiąga to, co zamierzało, mimo że tych snujących plany i wizje na przyszłość są tysiące. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jednym się udaje, a innym nie? Odpowiedź jest banalnie prosta, choć nie każdy zdaje sobie z niej sprawę na co dzień.

Cel to coś, co już osiągnęłaś

Brzmi sprzecznie? Absolutnie nie, jeśli mówimy o celu, który jest wytyczony w twoich myślach. Nie możesz traktować celu jako czegoś, co jest nierealnym marzeniem, inaczej zawsze tylko nim pozostanie. Porzuć takie podejście do planów na przyszłość. Traktowanie celu jako czegoś, co już zaistniało, da ci o wiele większe poczucie pewności, a przez to twoje działania będą bardziej zdecydowane i faktycznie śmiało zdążające do osiągnięcia tego, co na początku zamierzałaś.

Zdecydowanie i myślenie w taki sposób, jakby sukces już był osiągnięty, pozytywnie wpływa na pracę twojego mózgu. Zaczynasz być bardziej kreatywna i szybciej wpadasz na ciekawe pomysły, jak ten cel rzeczywiście osiągnąć. Ten fakt nie jest tylko teoretyczną mrzonką, dokładnie w taki sposób działają skuteczni menadżerowie i prezesi największych firm. W dużo mniejszej skali - w twojej osobistej karierze zawodowej - również takie postępowanie sprawdzi się i zaprowadzi cię do sukcesu.

3 etapy, jak osiągnąć cel, który traktujemy za już istniejący fakt:

Etap 1

Przeanalizuj sytuację na tyle dogłębnie, by była ona dla ciebie jasna i klarowna. Dzięki temu wybierzesz cel, do którego bez większych problemów znajdziesz jak najprostszą ścieżkę.

Etap 2

Wyobraźnia musi pracować! Myśl pozytywnie, ale też postaraj się uzmysłowić sobie wszystkie ograniczenia, jakie mogą napotkać cię na drodze do realizacji celu. Uwierz jednak w to, że wytyczona przez ciebie droga - na razie tylko w wyobraźni - będzie skuteczna. Nie bój się myśleć, że już ci się udało. To dodaje skrzydeł i maksymalnie popycha do rzeczywistego działania.

Etap 3

Patrz z perspektywy osiągniętego już celu - zastanów się, jakiej drogi do jego realizacji na pewno byś nie wybrała, a jaka wydaje się najprostsza i najodpowiedniejsza. Ścieżka twojej kariery wcale nie musi być mozolna lub kłopotliwa, znajdź takie rozwiązanie, które będzie dla ciebie najbardziej atrakcyjne.

Reklama

Zobacz też:

Przekonaj innych do swoich racji

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Dla kogo awans?