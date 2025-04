Przeczytaj rozmowę z doświadczonym stewardessami, Alicją Markowicz i Pauliną Ludwiczak, a może również zapragniesz dołączyć do załogi samolotu pasażerskiego.

Reklama

Czy o pracy stewardessy marzy się będąc małą dziewczynką?

Alicja Markowicz: W dzieciństwie chciałam zostać stewardessą, ale jako nastolatka zapomniałam o tym marzeniu. Dopiero, gdy pewnego dnia usłyszałam w radiu ogłoszenie o rekrutacji na stewardessę pomyślałam, że to szansa dla mnie i marzenia z dzieciństwa się urzeczywistniły.

Paulina Ludwiczak: Natomiast ja zupełnie spontanicznie wybrałam sobie taki zawód. Zobaczyłam ogłoszenie w gazecie i następnego dnia poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Nie przygotowywałam się, bo nie wiedziałam nawet jak wygląda proces rekrutacyjny na stewardessę, ale po całym dniu dowiedziałam się, że właśnie kogoś takiego szukali.

Jakie są według Ciebie główne zalety zawodu stewardessy?

PL: Ma się sporo czasu wolnego i można pogodzić z tą pracą życie rodzinne, czy studiowanie. Ja właśnie podjęłam pracę stewardessy będąc na drugim roku studiów, szukałam sposobu na utrzymanie się w Warszawie i ukończenie studiów. Będąc stewardessą mogłam pracować oraz jednocześnie studiować.

AM: Codziennie wracam do domu, zatem jest to praca, która wbrew powszechnemu przekonaniu nie odbija się na życiu prywatnym. Ponadto, każdy dzień w pracy na pokładzie samolotu jest inny, pełen nowych wyzwań i doświadczeń, co dla mnie jest istotną zaletą tego zawodu - nie ma nic gorszego od monotonii.

A wady?

PL: Czasami ta praca wymaga poświęceń, gdyż zdarza się, że plany ulegają zmianie np. z powodu złej pogody możesz wylądować na innym lotnisku lub ze względu na zmianę być pilnie wezwanym do stawienia się w pracy. Dlatego trzeba być bardzo elastycznym i przygotowanym również na nieprzewidziane sytuacje.

Jak wspominasz swój pierwszy dzień w pracy? Czy twoi koledzy byli pomocni w zdobywaniu pierwszych doświadczeń?

PL: Pamiętam, że był to bardzo stresujący dzień. Było mnóstwo rzeczy, których musiałam się nauczyć. Na szczęście moi koledzy byli bardzo pomocni i koleżeńscy, co znacznie ułatwiło mi odnalezienie się pierwszego dnia.

AM: Dokładnie pierwszy dzień w pracy jest raczej dla wszystkich stresujący, właśnie dlatego zawsze pomagamy nowym kolegom, żeby ten dzień stał się prostszy i gdy naturalny strach opadnie mogli cieszyć się nową pracą.

Czy trudno jest znaleźć pracę w tym zawodzie? Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby zostać stewardessą?

PL: Co pewien czas linie lotnicze organizują rekrutację na stanowisko stewarda/stewardessy. Przede wszystkim musisz być grzeczną, przyjazną i kontaktową osobą oraz koniecznie musisz dobrze znać angielski. Dodatkowym atutem jest inny język i wykształcenie.

AM: Na przykład w Wizz Air stosuje się ścisłe kryteria, które muszą spełnić kandydaci: wiek –powyżej 19 lat, minimum 165 cm wzrostu dla kobiet i 170 cm dla mężczyzn. Taka osoba musi posiadać minimum wykształcenie średnie, posługiwać się płynnie angielskim w mowie i piśmie oraz umieć pływać (na wypadek wodowania). Musi także mieć doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta i posiadać umiejętności sprzedażowe.

Jakie są szanse na awans i rozwój zawodowy dla stewardessy?

PL: Po przejściu trzymiesięcznego okresu próbnego, możesz zostać Cabin attendant, a po roku możliwy jest awans na stanowisko Senior cabin attendant.

AM: A jeżeli jesteś wzorowym Senior cabin attendant, możesz awansować na stanowisko instruktora (Instructor of cabin attendant). W tym zawodzie jest wiele możliwości rozwoju, awansu.

Komu poleciłybyście pracę w charakterze stewardessy? Jakie cechy charakteru są potrzebne w tym zawodzie?

AM: Stewardessa musi potrafić działać w zespole i posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, ponieważ w tym zawodzie pracuje się w 100 procentach z ludźmi: pasażerami, koleżankami i kolegami z personelu pokładowego, a także obsługą lotnisk. Dodatkowo osoba, która chciałaby pracować w tym zawodzie, musi być odporna na stres.

PL: Mogłabym polecić tą pracę przede wszystkim młodym, energicznym osobom. Jeśli chce się zostać stewardessą, trzeba się uśmiechać, być przyjacielską, grzeczną i kontaktową osobą, ale jednocześnie powinno być się bardzo stanowczym, a także zgadzam się, że trzeba umieć pracować w zespole.



Alicja Markowicz i Paulina Ludwiczak

Przeczytaj też:

Praca zdalna nie dla każdegoZawody, które można wykonywać z domuPraca idealna dla aktywnej mamy

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych