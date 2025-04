Zdarzyło ci się ostatnio przegrać w dyskusji nad nowym pomysłem albo projektem? Nie umiałaś przeforsować własnej propozycji? To frustrujące, szczególnie w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że nas pomysł na pewno by się sprawdził. Jak przekonać innych do swoich racji? Cóż, warto zastanowić się nie tylko nad tym, dlaczego my przegraliśmy, ale także dlaczego ktoś inny wygrał. Więcej wiedział, szybciej albo celniej argumentował? Czy możliwe jest wygranie w takiej sytuacji? Oczywiście! Istnieją bowiem specjalne strategie przekonującego argumentowania. Wystarczy się do nich stosować, by przekonać innych do swoich racji.

Jak przekonać innych do swoich racji?



Zajmij określone stanowisko

Zanim zabierzesz głos w dyskusji, powinnaś mieć jasność co do tego, który pomysł uważasz za najlepszy. Zmiana stanowiska w trakcie dyskusji odda palmę pierwszeństwa w ręce twoich oponentów. Aby podkreślić, że zajmujesz okreśone stanowisko, zaczynaj swoje wypowiedzi od słów: "Jestem pewna, że..., "Według mnie...", "Moim zdaniem...".



Pamiętaj, do kogo mówisz

Zastanawiasz się, jak przekonać innych do swoich racji? Przedstawiając swój punkt widzenia bierz pod uwagę słuchaczy. Poznaj i zrozum ich system wartości. Znajomość ich wrażliwości pomoże ci stworzyć przekonującą argumentację i uniknąć wypowiedzi, które mogłyby ich zniechęcić do twojego pomysłu.



Zbierz przekonujące argumenty

Jeśli chcesz wygrać w dyskusji, powinnaś wspierać swoje poglądy danymi – przytaczać fakty, podawać przykłady, powoływać się na opinie ekspertów i analizy danych. Ważne, by były aktualne i dokładne, pochodziły z wiarygodnego źródła, zostały przedstawione w prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób. Dobrze jest posługwać się opiniami autorytetów w danej dziedzinie, cieszących się uznaniem zarówno wśród nie mających jeszcze wyrobionej opinii słuchaczy, jak i zdecydowanych oponentów.



Mów z przekonaniem

Chcesz przekonać innych do swoich racji? Twój głos powinien być mocny, a wymowa wyraźna. Słowa wypowiadane w taki sposób brzmią bardziej wiarygodnie. Jeśli obawiasz się, że będziesz mówić za cicho albo w najważniejszym momencie zadrży ci głos, zrób kilka prób swojego wystąpienia w domu przed lustrem. Choć pomysł wydaje się idiotyczny, przynosi doskonale rezultaty. W końcu wszyscy, którzy profesjonalnie występują na scenie, robią próby.

