Opowiemy ci o pracy maszynisty i konduktora oraz o tym, jaki kurs trzeba przejść, by nimi zostać. Ponadto dowiadując się, jakie zarobki panują w PKP, łatwiej podejmiesz decyzję.

Reklama

Spis treści:

Średnie zarobki maszynisty w PKP opiewają na około 7 710 złotych brutto. Początkowo wynagrodzenie szacuje się na 6 280 złotych brutto, a bardziej doświadczeni maszyniści dostają aż 9 370 złotych brutto. Wysokość zarobków w PKP uwarunkowana jest posiadanym doświadczeniem oraz zakresem obowiązków.

Praca maszynisty w PKP wiąże się z dostępnością bez względu na pogodę czy porę dnia lub nocy. Nieraz podróż trwa nawet 12 godzin, co skutkuje 48-godzinnym wolnym. Maszynista w PKP ma spokojną pracę, która przebiega komfortowo. Dodatkowo do pracy musi przyjść odpowiednio wcześniej, by zgłosić do dyspozytora gotowość do pracy. Zanim pociąg ruszy, maszynista musi udać się po lokomotywę oraz dokonać oględzin i sprawdzić, czy nie został przekroczony czas pracy. Musi sprawdzić sygnały dźwiękowe, radio i światła. Wykonuje najazd oraz próbę hamulca.

W pracy maszynisty w PKP wykształcenie nie jest na pierwszym miejscu. Potrzebne jest wykształcenie średnie lub zawodowe. By zostać maszynistą w PKP warto, abyś przejrzała różne oferty pracy w różnych miastach. Po otrzymaniu pracy jako maszynista w PKP, niezbędne są badania, które badać będą refleks, podzielność uwagi oraz zdolność koncentracji. Następnie musisz odbyć kurs, który trwa dwa miesiące, a później szkolenie trwające 16 miesięcy, które dotyczy praktycznego szkolenia na pojazdach trakcyjnych. Kończy się ono egzaminem. Po całym tym pakiecie możesz zaczynać pracę w PKP.

Zadania, które powierzone są konduktorowi w PKP, to:

wykonywanie poleceń od kierownika pociągu,

współpraca z członkami załogi,

kontrola biletów,

zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom pociągu,

wygłaszanie komunikatów,

udzielanie pomocy i informacji podróżnym.

Konduktorzy PKP pracują w małych zespołach, a ich przełożonym jest kierownik danego pociągu. Konduktor pracuje w święta i weekendy. Zaczyna pracę między 3 a 4 rano. Stawiając się wtedy u dyspozytora, decyduje on o dopuszczeniu go do pracy. Wtedy konduktor zaczyna pracę i kończy ją na tej samej stacji.

By zostać konduktorem w PKP, musisz przejść 3-miesięczny kurs, który kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Od przyszłego konduktora PKP wymaga się:

wykształcenia minimum średniego,

znajomości języka angielskiego,

łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,

pozytywnego nastawienia.

Kurs na konduktora w PKP trwa 3 miesiące i kosztuje od 4 do 5 tysięcy złotych. Mimo wszystko przebiega bardzo sprawnie i kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Podczas kursu do pracy w PKP odbywasz:

próbne zajęcia na stanowisku konduktora, pod opieką osób wykwalifikowanych,

szkolenie z formie ćwiczeń oraz wykładów dotyczące regulaminów, procedur oraz instrukcji,

szkolenie, które doskonali umiejętności obsługi klienta,

naukę praktyczną obsługi terminala mobilnego oraz innego wyposażenia konduktora,

staż na stanowisku konduktora oraz jako dyspozytor, kasjer oraz rewident taboru.

Reklama

Czytaj także:

Praca na statku – wymagania, rekrutacja, zarobki. Dowiedz się więcej

Praca na Poczcie Polskiej – rekrutacja, wymagania, stanowiska. Dowiedz się więcej

Praca w biurze rachunkowym – jakie są obowiązki księgowej? Jak nią zostać?