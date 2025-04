Używasz czasem nawigacji? Pewnie tak - każdy używa... Ustawienia parametrów wymagają od ciebie zaznaczenia, czy chcesz poruszać się drogą: "szybką", "optymalną", a może "ekonomiczną". Większość osób wybiera "optymalną", żeby ta bezduszna maszyna skalkulowała odległość, koszty, potencjalne korki, itp. i wskazała którędy jechać, by wszystkie elementy zgrywały możliwie najlepiej.

Czym jest strategia?

Strategia to taka wersja nawigacji, tyle że prowadząca w zakresie tworzenia twojej marki - czy to prywatnej, czy firmowej. Wymaga stałej aktualizacji, ponieważ ze względu na tempo rozwoju i dostępność różnorodnych narzędzi, trasa zmienia się błyskawicznie. Co więcej! Jest ustawienie wymaga wskazanie rodzaju "pojazdu" jakim się poruszasz - nie wszyscy mogą wjechać w te same uliczki, więc należy uważać i nie powielać biernie schematów!

Dlaczego cel jest tak ważny?

Niestety, świadomość jaką przeciętnie mamy w zakresie korzystania z nawigacji jest nieporównanie większa od świadomości strategiczno-marketingowej! Podstawowy problem, który absolutnie poraża dotyczy... CELU! Gdybym zapytała cię gdy wyruszasz w podróż, jaki jest jej cel, prawdopodobnie spotkałabym się z jedną z dwóch reakcji: najczęściej z popukaniem się w głowę, względnie lekko niedowierzającym spojrzeniem - bo przecież "skoro wyruszam, to dokładnie wiem dokąd i po co!" lub (zdecydowanie rzadziej, a wręcz raz na tysiące przypadków) z wyzwaniem w postaci "jeszcze nie wiem, idę przed siebie".

Czy w zarządzaniu własną karierą lub firmą jesteś aż tak odważna, że wyruszasz nie znając nie tyle SPOSOBU dotarcia do celu; ale samego CELU?!... Czy jednak wynika to bardziej z bagatelizowania tej kwestii i założenia "mam świetny pomysł, predyspozycje, talent ... (wpisz dowolnie), więc się uda?

Każde przedsięwzięcie potrzebuje celu. Jeśli chcesz wiedzieć czy ci się powiodło, musisz zacząć od określenia kiedy to nastąpi (gdy zarabiasz odpowiednią kwotę, czy gdy jesteś na odpowiednim stanowisku, gdy mieszkasz "na swoim", itp. itd.) Nie można działać SKUTECZNIE, gdy nie masz tej skuteczności jak weryfikować. Cel opisuje się w niezliczonej ilości publikacji, ale w praktyce bardzo mocno zapomina o jego wadze. Ja nie chciałabym jeździć w kółko, nie wiedząc czy w ogóle zbliżam się do miejsca, do którego chcę dotrzeć! Szukać alternatywnych dróg - to już zupełnie inna historia. Określać sposoby na podstawie ograniczonych zasobów - oczywiście. Ale bezwzględnie zawsze ze świadomością "gdzie" i "po co" zmierzamy!

Zastanów się:

co dla Ciebie oznacza cel? Gdzie chcesz dotrzeć kształtując swoją karierę zawodową i/lub swoją firmę?

Gdzie chcesz dotrzeć kształtując swoją karierę zawodową i/lub swoją firmę? jaki poziom pośredni będzie już dla Ciebie satysfakcjonujący (nie zawsze udaje się przecież całkowicie osiągnąć założony cel; jego prawidłowe określenie jest niezmiernie trudne,

jakie działania Twoim zdaniem zbliżą się do osiągnięcia celu , jakie predyspozycje własne lub firmy należałoby wykorzystać?

, jakie predyspozycje własne lub firmy należałoby wykorzystać? no i wreszcie jaką drogą zamierzasz "jechać" - czy jesteś w stanie wybrać optymalne rozwiązanie?

tekst: Gabriela Antczak

www.gabrielaantczak.pl

