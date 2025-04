Praca wakacyjna w McDonald's często jest dobrym wyborem dla nieletnich, którzy nie mają pracy lub nie wiedzą, co robić w wolnym czasie od szkoły. My przychodzimy z pomocą i podpowiadamy, na jakich zasadach osoby nieletnie znajdą zatrudnienie w McDonald’s.

W McDonald’s obowiązują przepisy bezpieczeństwa, więc rodzice nie powinni obawiać się wyzysku swoich dzieci. Uczniowie szkół nie mogą mieć nadgodzin lub pracować w godzinach nocnych. Jeśli nieletni chcą podjąć swoją pierwszą pracę w McDonald’s, powinni sprawdzić, które restauracje zatrudniają osoby młode. Liczyć mogą na umowę zlecenie, jednak czasem liczyć mogą też na umowę o pracę.

Czy wiesz, od ilu lat można pracować w Mcdonald’s? Osoba powyżej 16 roku życia, żeby mogła podjąć pracę, musi mieć ukończoną 8 klasę szkoły podstawowej oraz powinna przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie. Małoletni nie może podejmować pracy niebezpiecznej, tylko prace lekkie lub takie, które przygotują go do dalszego zawodu. Ma prawo do dnia wolnego, a w czasie roku szkolnego może pracować maksymalnie 12 godzin tygodniowo. Regulacje te mają dać możliwość małoletnim zdolność do pracy, lecz upewniają, że praca nie wpłynie negatywnie na zdrowie ucznia.

Praca w McDonald’s dla nieletnich jest pracą sezonową. Dla nastolatków restauracja stworzyła osobne ogłoszenie, w którym wymienione są konkretne obowiązki:

sprzedaż produktów McDonald’s,

uzupełnianie zapasów serwisu,

utrzymywanie czystości na serwisie oraz sali,

prace porządkowe w restauracji,

przygotowanie napojów gorących oraz zimnych,

przygotowywanie deserów lodowych.

Jeśli chodzi o zarobki dla nieletnich, szacuje się, że mogą oni zarobić nawet 19,70 złotych brutto za godzinę pracy. Jest to minimalne wynagrodzenie, jakie McDonald's może zaproponować młodocianym.

Problemem w CV nieletniego jest brak wcześniejszego doświadczenia. Zapoznaj się, co powinno się w nim znaleźć, by mieć szanse dostać się do McDonald’s:

skupienie się na konkretnych umiejętnościach,

skupienie się na wykształceniu,

skupienie się na zainteresowaniach,

podsumowanie zawodowe ucznia,

schludne i czytelnie informacje.

