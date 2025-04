Asystentka stomatologiczna jest tak samo doceniana co stomatolog, gdyż to ona stwarza pacjentowi przyjemną atmosferę podczas zabiegu. Jednakże, zanim wyślesz CV, zapoznaj się, co trzeba umieć, by zostać asystentką stomatologiczną..

Spis treści:

Asystentka stomatologiczna pomaga stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie lub poradni stomatologicznej. Osoba na tym stanowisku zajmuje się przygotowaniem miejsca pracy, narzędzi, preparatów i leków. Ponadto podaje je podczas leczenia. Asystentka stomatologiczna jest osobą pierwszego kontaktu w gabinecie. Jest to praca o charakterze zmianowym w dni robocze oraz w weekendy. Pacjenci przeważnie często odczuwają lęk, dlatego osoba, która przygotowuje ich do zabiegu, powinna zapewnić im komfort psychiczny.

Do pracy jako asystentka stomatologiczna, konieczne są odpowiednie uprawnienia oraz minimum wykształcenie średnie medyczne. Ponadto takie uprawnienia zdobywasz w szkole policealnej. Dodatkowo asystentka stomatologiczna powinna posiadać odpowiednie przygotowanie psychologiczne.

By zostać asystentką stomatologiczną potrzeba:

cierpliwości,

empatii,

komunikatywności,

chęci okazywania wsparcia pacjentowi.

W zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędna jest fachowa wiedza z zakresu materiałów, które stosowane są w lecznictwie stomatologicznym. Ważne jest również, abyś była opanowana, ponieważ dojść może do sytuacji, w której trzeba by było udzielić pacjentowi pierwszej pomocy. Asystentka stomatologiczna musi również umieć współpracować ze stomatologiem, gdy ten wykonuje zabieg. Branża stomatologiczna wciąż się rozwija, dlatego warto, abyś wciąż uczęszczała na różne kursy i szkolenia. Dodatkowo ważne jest, abyś nie miała dentofobii, czyli lęku przed dentystą.

Asystentka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w:

oddziałach chirurgii szczękowej w szpitalu,

klinikach,

gabinetach,

poradniach,

hurtowniach,

firmach zajmującymi się dystrybucją asortymentu stomatologicznego.

Do obowiązków asystentki stomatologicznej zalicza się:

asystowanie podczas zabiegów,

podtrzymywanie pacjentów na duchu,

przygotowywanie gabinetu stomatologicznego oraz stanowisk pracy,

wyznaczanie terminów usług,

otwieranie kart chorób pacjentów,

prowadzenie ewidencji pacjentów,

utrzymywanie poradni w higienie,

uczestniczenie w zabiegach profilaktycznych,

opieka nad pacjentem po zabiegu.

Wynagrodzenie asystentki stomatologicznej wynosi średnio 4 040 złotych brutto. Jednakże szacuje się, że osoby na takim stanowisku mogą otrzymywać od 3 570 do 4 750 złotych brutto.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 15.06.2022 przez Weronikę Kwaśniak.

