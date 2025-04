Najważniejszą cechą pożądaną na stanowisko kuriera jest orientacja w terenie. Zatem jeśli szukasz pracy jako kurier, to warto, abyś przed wysłaniem aplikacji poznała dokładnie miasto, w którym mieszkasz.

Praca kuriera wiąże się z przemieszczaniem się z punktu A do punktu B. Warto, abyś posiadała prawo jazdy kategorii B. Pracodawcy zatrudniający osoby do pracy jako kurier, cenią sobie kulturę osobistą, odpowiedzialność czy uczciwość. W pracy kuriera liczą się również punktualność oraz umiejętność dobrego zarządzania czasem.

Dzień kuriera zaczyna się rano w magazynie, gdzie odbiera przesyłki oraz weryfikuje ich stan. Następnie każdą skanuje specjalnym urządzeniem, które przenosi dane o statusie paczki do systemu. Kurier pakuje paczki do samochodu i wyrusza w trasę. Kurier zajmuje się również odbiorem paczek od osób prywatnych oraz firm czy z punktów kurierskich. Na koniec dnia wraca do bazy, by się rozliczyć.

Praca kuriera wiąże się z presją czasu oraz stresującymi sytuacjami, które są nieuniknione. Jest również pracą fizyczną, gdyż paczki mogą ważyć bardzo dużo. Jednakże praca kuriera nie polega tylko na roznoszeniu paczek, ale kurier może również rozwozić np. jedzenie. Są dwie opcje, posiłki z różnych restauracji lub zakupy z małych, lub dużych sklepów. Praca kuriera jest zawodem bardzo wymagającym.

Oprócz codziennych obowiązków kuriera ma on również dodatkowe obowiązki. Są nimi:

realizowanie zleceń,

utrzymywanie dobrych relacji z klientami,

budowanie pozytywnego wizerunku,

kontaktowanie się z odbiorcami paczek, by ustalić szczegóły dostawy,

wystawianie faktur i przyjmowanie płatności,

dbanie o bezpieczeństwo przesyłek i dokumentów.

Podczas rekrutacji do pracy kuriera, pracodawcy zwracają uwagę na:

punktualność,

zdolność do pracy pod presją,

samodzielność,

uczciwość,

poczucie odpowiedzialności,

posiadanie samochodu dostawczego,

dobre zdrowie,

brak przeciwwskazań do przenoszenia ciężarów.

Procesy rekrutacyjne do pracy kuriera w większych firmach składają się z kilku etapów. Poniżej kilka podpowiedzi, jak przygotować się do takiej rozmowy:

Przeanalizuj swoje kompetencje i oczekiwania pod kątem stanowiska. Unikaj stresu i wpadek, więc przygotuj się, w jakim języku będzie prowadzona rozmowa oraz ile czasu może potrwać. Przygotuj informacje na temat firmy, czym dokładnie się zajmuje. Sprawdź, jak wygląda praca w danej firmie i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć.

Poniżej znajduje się przykładowy przebieg rekrutacji:

Spotkanie rekrutacyjne – dzięki niemu poznajesz, jak dana firma pracuje, jak to wygląda godzinowo, ile przesyłek dziennie się rozwozi i jakie są stawki. Masz czas, by zadawać pytania, dowiedzieć się więcej u źródła. Zdarza się, że będziesz miała jazdę próbną. Jazda próbna – trwa 1 dzień i masz szansę zapoznać się z charakterem pracy kuriera. Jeździsz z kurierem jako pasażer i obserwujesz jego pracę. Jeśli zdecydujesz się na dalszy etap szkolenia, to masz obowiązek przygotować i złożyć dokumenty. Dokumenty – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to musisz przygotować wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, WAT5, dowód osobisty, prawo jazdy oraz 2 zdjęcia. Natomiast jeśli nie posiadasz żadnej działalności gospodarczej, to nawiązujesz współpracę na umowę zlecenie. Szkolenie praktyczne – następny etap polega na kilkudniowej jeździe z doświadczonym kurierem, dzięki której obserwujesz wszystkie zadania w ciągu dnia. Szkolenie teoretyczne – po zakończeniu etapów, przechodzisz szkolenie teoretyczne, które zakończone jest testem.

W większości miejsc pracy dla kurierów potrzebne jest wysłanie CV oraz listu motywacyjnego. Warto byłoby, abyś wyróżniła się na tle innych kandydatów. Oto wskazówki, jak je napisać:

Dopasuj CV i list motywacyjny do oferty pracy – opisz kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, które wymagane jest w ogłoszeniu. Napisz podsumowanie zawodowe – krótko opisz kluczowe kompetencje na górze CV. Możesz wyróżnić się tym opisem. Skup się na konkretach – umieść konkretne umiejętności i osiągnięcia. Napisz zwięzły list motywacyjny – w nim nie ma sensu, abyś przepisywała całego CV, lecz skup się na konkretach. Zadbaj o wygląd dokumentów – unikaj błędów ortograficznych oraz błędów językowych.

Jest to najczęstsza forma zatrudnienia. Musisz jednak wziąć pod uwagę takie kwestie, jak eksploatacja samochodu czy zużycie paliwa. Na początku pracy kuriera, gdy jeszcze nie znasz tras, wszystko wykonujesz wolno, więc zarazem zarabiasz mniej. Jeżeli chodzi o zarobki kuriera, to wszystko zależy od stawek firmy. Średnio za jedną dostarczoną paczkę zarobić możesz 3,50 złotych netto. Abyś zarobiła przykładowo 6 000 złotych, musiałabyś miesięcznie rozwieźć 1714 paczek, co daje 81 paczek dziennie.

Średnie zarobki kuriera wynoszą około 4 690 złotych brutto. Więcej natomiast zarabiają studenci, którzy zatrudnieni mogą być na umowie o dzieło, co szacuje się na wynagrodzenie większe o około 400-800 złotych.

