Masz coraz więcej obowiązków, zostają ci powierzane poważniejsze zadania, czujesz, że twoja obecność w firmie jest niezbędna. Ciągle jednak zarabiasz tyle samo, co na początku pracy. Czujesz się z tym kiepsko, ale nie wiesz, jak temu zaradzić? Przygotuj się odpowiednio i sama zaproponuj szefowi nowe warunki współpracy.

Jak przygotować się na rozmowę w sprawie podwyżki?

1. Przygotuj argumenty

Pamiętaj, że twój szef ma pod kontrolą wielu pracowników i może nie zauważać każdego twojego ruchu. Odrzuć myślenie, że przecież on wie, jakie masz obowiązki i jak je wykonujesz. Przedstaw je klarownie, za każdym razem podkreślając swoje atuty i wdrażane pomysły.

2. Bądź asertywna

Nie bój się reakcji szefa. Jedyne, co możesz stracić, to ewentualną podwyżkę, jeśli szef uzna, że jednak ci się ona nie należy. Ale przecież na razie i tak jej nie masz, więc strata jest tylko teoretyczna. Ważne jest to, żeby taka rozmowa nie nadszarpnęła twojej reputacji. Bądź więc stanowcza, ale nie narzucaj niczego szefowi. Nie krzycz, nie oskarżaj.

3. Pamiętaj o pewności siebie

Najlepiej będzie, jeśli wszystkie argumenty przemawiające za podwyżką spiszesz na kartce. Przeczytaj je kilka razy i bądź przekonana o tym, że świadczą one o tobie bardzo dobrze. Nie miej podejścia sługi. Rozmowa o podwyżce powinna być merytoryczna i spokojna. Nie prosisz przecież o jałmużnę. Nie musisz być potulna jak baranek.

4. Ustal realną podwyżkę

Zanim pójdziesz do szefa, oceń, jakie masz szanse na dodatkowe pieniądze. Na pewno orientujesz się w sytuacji finansowej firmy. Jeśli chcesz, żeby szef potraktował cię poważnie, nie proponuj nierealnej podwyżki.

5. Przedstaw nowe pomysły

Pracodawca musi widzieć, że zależy ci nie tylko na pieniądzach, lecz także na rozwoju. Może nie mieć funduszy na dodatkowe finansowanie etatu, na którym teraz jesteś, ale może zechce zainwestować w nowy projekt, jeśli przedstawisz mu, jakie wynikną z tego korzyści dla obu stron.

Wiedz też, że mimo twoich chęci i argumentów, szef nie musi ulec albo może odłożyć decyzję o podwyżce na inny czas. Na pewno jednak będzie pamiętał o waszej rozmowie o podwyżce i, jeśli tylko zostawisz po sobie dobre wrażenie, zadba o wyższą pensję dla ciebie przy stosownej okazji.

