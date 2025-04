W pierwszej chwili trudno powiedzieć, czy nowa praca będzie tą wymarzoną. Czy oprócz dochodu przyniesie też satysfakcję, spełnienie, możliwość rozwoju zawodowego. Na szczęście istnieje sposób, który pozwala zmniejszyć ryzyko niedopasowania i płynącej z tego frustracji.

Kluczową sprawą jest konkretne potraktowanie rozmowy kwalifikacyjnej. To nie uciążliwy element rekrutacji przydatny jedynie pracodawcy, ale możliwość zdobycia cennych informacji na temat nowego stanowiska i zwyczajów panujących w firmie. Największą szansę na znalezienie upragnionego zajęcia maję osoby świadome tego, na co się decydują. Co w takim razie warto zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy?

5 sposobów by sprawdzić, czy to twoja wymarzona praca:

1. Zapytaj o zakres obowiązków

Informacje o stanowisku pracy zawarte w ofercie często są bardzo ogólne. Dlatego podczas rozmowy kwalifikacyjnej dowiedz się:

Jakie zadania są przypisane do danego stanowiska?

Czy jest to nowe stanowisko w tej firmie?

Jeżeli nie, to czy poprzedni pracownik doprowadził do końca wszystkie swoje zadania?

Czy praca na tym stanowisku będzie mieć taką samą formę, jaka miała poprzednio?

Czy istnieją jakieś zaległości, które trzeba będzie nadrobić? Ile będziesz mieć czasu, by się z tym uporać?

Odpowiedzi pozwolą ci się zorientować, czy rzeczywiście masz do czynienia ze swoją wymarzona pracą. Wysondujesz, czy jesteś w stanie poradzić sobie z powierzonymi zadaniami. Dowiesz się, czy w razie czego będziesz mogła liczyć na pomoc osoby, która przekaże ci obowiązki, a jeśli narosły jakieś zaległości – czy uda ci się nadrobić je w wyznaczonym czasie. Jeśli pracodawca udziela jedynie ogólnych informacji, pytaj o szczegóły. Deklaruje, że czasem trzeba zostać po godzinach? Zapytaj, ile razy w miesiącu i na jak długo oraz kiedy można sobie odebrać nadgodziny.

2. Zbierz informacje o przeszłości

Jeśli nowy pracodawca będzie chciał cię zatrudnić, może przedstawiać ci rzeczywistość w różowych barwach. Nie daj się zwieść! To ty szukasz wymarzonej pracy, a nie pracodawca wymarzonego pracownika! Zapytaj:

• Jak długo twój poprzednik pracował na danym stanowisku?

• Dlaczego odszedł?

• Na jakich zasadach rozstał się z firmą?

• Czy firma lub dział, w którym masz pracować, był ostatnio restrukturyzowany?

• Jak to wpłynęło na stanowisko pracy, które masz objąć?

Zdobyte w ten sposób informacje rzucą więcej światła na wyzwania, które przed tobą staną, jeśli zdecydujesz się podpisać umowę. Rozpoznasz punkty ostrzegawcze oraz problemy, z jakimi boryka się firma. To doskonała okazja, by wysondować, czy pracodawca w ramach oszczędności nie zwolnił dwóch pracowników, żeby ich zadania powierzyć jednej, nowej i niczego nie świadomej osobie...

3. Określ styl zarządzania

Twój sukces w nowej pracy w dużej mierze zależy od sposobu, w jaki twój przełożony zarządza firmą. Zanim wybierzesz się na rozmowę kwalifikacyjną, zastanów się, jaki styl zarządzania tobie odpowiada najbardziej. Czy wolisz mieć szefa, który sam decyduje o wszystkim, czy takiego, który pozostawia podwładnym większa swobodę działania? Już wiesz? Podczas spotkania z pracodawcą zapytaj o to:

• W jaki sposób twój przełożony zarządza podwładnymi?

• Jak wykorzystuje możliwości pracowników?

• W jaki sposób traktuje ich ograniczenia?

Uważnie wysłuchaj odpowiedzi. Przekonasz się, czy twój przełożony lubi sprawować nad wszystkim kontrolę, czy też daje pracownikom możliwość wykazania się własnymi umiejętnościami. Dowiesz się, czy udziela podwładnym wsparcia, gdy tego potrzebują (napotykają trudności w wykonaniu jakiegoś zadania, chorują, mają zobowiązania lub kłopoty rodzinne) i czy chce oraz potrafi dzielić się swoją wiedzą.



4. Oceń kulturę firmy

W firmach i poszczególnych działach zatrudnione są osoby o określonym typie osobowości. Warto zorientować się, czy będziesz do tej kultury pasować. Zapytaj przyszłego pracodawcę o to, jakie osoby najbardziej pasują do firmy:

• przywiązujące dużą wagę do szczegółów

• samodzielne i widzące swoje zadania w szerszym kontekście

• lubiące pracę zespołową

• preferujące silne przywództwo

W ten prosty sposób dowiesz się, czy pasujesz do firmy. Osoby samodzielne z reguły niezbyt dobrze funkcjonują w zespole. Natomiast ci, którzy świetnie czują się w ustrukturyzowanym środowisku pracy, nie odnajdują się wśród ludzi działających bardzo dynamicznie i przedsiębiorczych.

Wymarzona praca powinna dać ci możliwość pełnego wykorzystania własnego potencjału. Może rodzić chęć rozwijania się w określonym kierunku, ale nie powinna skłaniać do działania wbrew sobie.



5. Sprawdź możliwości rozwoju

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo, jeszcze zanim przyjmiesz ofertę pracy, dowiedz się, czy w firmie istnieje możliwość awansu, np. po roku pracy. Inaczej może okazać się, że przez następne lata będziesz grzęznąć na stanowisku asystenckim. Zapytaj więc:

• Po jakim czasie od momentu zatrudnienia przeprowadzana jest ocena pracownika?

• Jak długo pracowała na danym stanowisku osoba, która zajmowała je przed tobą, zanim awansowała?

• Czy istnieje możliwość udziału w kursach i szkoleniach zawodowych?

Warto zwrócić uwagę, czy w firmie awansują osoby obu płci (czasem kobiety zajmują jedynie stanowiska niższego szczebla) i czy jest duża rotacja pracowników (to rodzi podejrzenie, że pracodawca źle traktuje podwładnych). Przyjrzyj się osobom spotkanym w windzie i na korytarzu. Jeśli mają ponure miny i zwieszone głowy, wyglądają na zestresowane i złe, raczej nie ma co liczyć, że w biurze będzie panować pogodna atmosfera. Lepiej stamtąd uciekać!

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".