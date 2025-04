Na pracę zdalną w domu nie mogą sobie pozwolić osoby, które mają fizyczną styczność z klientem bądź ich praca wymaga pojawiania się w firmie. Dla tych, którzy korzystają z pracy zdalnej przedstawimy jej wady i zalety.

Reklama

Spis treści:

Jest to wykonywanie zadań służbowych w domu w sposób nieregularny. Pracownik wysyła pracodawcy swoje wyniki pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów. Praca zdalna w domu jest czynnikiem motywującym pracownika do podjęcia zatrudnienia u pracodawcy. Ważne jest, by w pracy zdalnej były przestrzegane poniższe wytyczne:

praca zdalna w domu wykonywana może być przez środki porozumiewania się bezpośredniego , lecz nie jest to konieczne,

, lecz nie jest to konieczne, pracodawca zapewnia narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej,

potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, pracownik może korzystać z własnych narzędzi pod warunkiem, że nie narazi pracodawcy na wyciek informacji,

pracodawca ma możliwość w każdej chwili cofnąć polecenie pracy zdalnej w domu,

pracy zdalnej w domu, pracownik na polecenie pracodawcy ma obowiązek prowadzić spis wykonanych czynności.

W czasach pandemii firmy coraz częściej wprowadzają pracę zdalną w domu wśród pracowników, lecz niektórzy jeszcze mają na ten temat odmienne zdania. Warto wtedy porozmawiać z pracodawcą o możliwości pracy w domu.

Oto kilka propozycji i argumentów dla pracy zdalnej w domu:

trzeba zastanowić się, czy kompetencje pracownika są na tyle dobre, że da radę pracować z domu,

warto zadać sobie pytanie, czy obowiązki pracownicze wykonuje się samodzielnie, czy współpracuje się z innymi działami, jeśli tak to sposobem może być komunikacja np., na Skypie,

warto przygotować plan,

trzeba zapewnić o dostępności telefonicznej lub online w konkretnych godzinach,

warto przedstawić korzyści dla pracodawcy.

Praca zdalna w domu daje możliwość zarobku z dowolnego miejsca na ziemi. Tylko jak ją znaleźć? Poniżej podane są propozycje prac zdalnych:

Wypełnianie i wprowadzanie danych do ankiet – sprawdzi się jako dodatkowa praca na dorobienie do pensji. W Internecie można znaleźć wiele takich ofert. Ta praca nie wymaga przygotowania i doświadczenia. Stawki wahają się między 50, a 250 złotych miesięcznie. Copywriter – zarabiać mogą nie tylko dziennikarze. Firmy szukają osób piszących teksty marketingowe lub SEO. By dostać taką pracę, wystarczy ćwiczyć pisanie. Stawki zaczynają się od 10 do 15 złotych, do nawet 1 000 złotych. Tłumaczenie tekstów – dla ludzi, którzy nie mają problemu z językiem obcym. Tłumaczy poszukują duże korporacje oraz osoby prywatne. Ofert w Internecie jest dużo. Zarobki zależą od liczby przetłumaczonych stron, specjalności, trybu pracy, czy zaawansowania językowego. Współpraca z redakcją – niewymagane jest bycie dziennikarzem. Nadadzą się osoby bez doświadczenia. Praca z redakcją polegać może na researchu, pracy korektora. Tutaj potrzebne jest doświadczenie. Stawki szacują się w przedziale od 1 500 do 2 500 złotych. Przepisywanie tekstów książek – trzeba zwracać uwagę na prawdziwość ogłoszenia. Wymagana jest znajomość ortografii oraz umiejętność szybkiego pisania. Stawki wahają się między 5, a 10 złotych za stronę A4. Korepetycje – dla osób będących dobrymi z dziedzin naukowych. Udzielać ich można na Skypie lub innym komunikatorze. W tym przypadku nie znajdzie się raczej oferty pracy w Internecie, tylko wystawia się ogłoszenie samemu. Stawki są w okolicach od 30 do 60 złotych za lekcję. Prowadzenie kanałów social media – prowadzenie firmowych kanałów w mediach społecznościowych. Trzeba mieć praktyczne umiejętności w zarządzaniu profilami społecznościowymi. Zarobki opiewają na 1 500 do nawet 4 000 złotych. Prowadzenie bloga – z czasem może przynieść realne pieniądze. Blog powinien dotyczyć tematyki, która jest interesująca. Warto zadbać o styl pisania. Zaczynając od początkującego autora, po stałą współpracę, stawki wahają się między 50 złotymi, a 2 000 złotymi.

Praca zdalna wiąże się z zaletami, jak i z wadami. Przed podjęciem takiej formy zarobku, warto, abyś zapoznała się z nimi.

Zalety pracy zdalnej

Oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach,

Spokojne załatwienie spraw na mieście czy w urzędzie,

Luźny dress code,

Własne rozplanowanie swojego czasu pracy,

Luźniejsze godziny pracy.

Wady pracy zdalnej

Samokontrola,

Samodzielne zadbanie o warunki pracy,

Nienormowany czas pracy,

Brak kontaktu z innymi ludźmi,

Nie nadaje się dla każdego.

Reklama

Czytaj także:

Praca dla studenta – rodzaje prac, zarobki, korzystne zatrudnienie. Co przysługuje studentowi?

Składanie teczek – praca w domu. Czy taka praca ma sens?

Telepraca – rodzaje, cechy, zasady. Czym jest telepraca?