Inpost to nie tylko praca kuriera, ale również inne sekcje. Można pracować np. w sortowni, czy w obsłudze Klienta. Opcji jest wiele, więc z pewnością coś dla siebie znajdziesz.

Praca w InPost to nic innego jak dostarczanie paczek z punktu A do punktu B, od nadawcy, do adresata. Kurier ma za zadanie tak rozplanować proces przewozu, by dostarczyć przesyłki w jak najszybszym czasie. Do jego obowiązków należy również pilnowanie, by adresat podpisał się we właściwych miejscach.

Praca w InPost jako kurier polega również na dostarczeniu paczek do paczkomatów, więc praca ta wymaga skupienia, by nie pomylić się przy wkładaniu odpowiednich przesyłek do odpowiednich skrytek. Szacuje się, że kurier InPostu zarabia w 2023 roku około 4 000 złotych brutto miesięcznie, lecz konkretne informacje na temat wynagrodzenia kuriera InPost nie są podane do wiadomości publicznej.

Praca w Inpost rozpoczyna się wcześnie rano. Kurier załadowuje samochód transportowy paczkami. Jego praca trwa dziennie kilka godzin, zależnie od pogody, czas może się wydłużyć. Po skończonej pracy kurier InPost wraca do bazy, celem rozliczenia swoich działań.

Jeśli chcesz ubiegać się o pracę w InPost na stanowisku kuriera, to powinnaś posiadać prawo jazdy i lubić prowadzić samochód. Jest to ważne, gdyż spędzać w nim będziesz praktycznie ¾ swojego czasu pracy. Dodatkowo ważne jest, abyś:

była odporna na stres,

była sprawna fizycznie,

była obowiązkowa,

była odpowiedzialna,

miała umiejętność pracy pod presją czasu,

miała dobrą orientację w terenie,

posiadała umiejętność komunikacji z ludźmi.

Co do ostatniego, to praca z klientem jest na porządku dziennym, więc musisz lubić ludzi i umieć się z nimi dogadać. Potrzebne są czasem stalowe nerwy, abyś umiała zachować się w każdej sytuacji. Niekiedy paczki ważą bardzo dużo, więc musisz brać pod uwagę codzienny trening!

By dostać pracę w InPost, musisz spełnić poniższe etapy:

Wysłanie aplikacji do InPostu – gotowe CV wysyłasz do InPostu. Jeśli spodoba się ono rekruterowi, zaprosi cię on na rozmowę. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej – warto, abyś wspomniała o swoich zaletach oraz żebyś udowodniła, dlaczego nadajesz się do tej pracy. Spotkanie w biurze – następuje rozmowa z przedstawicielem działu HR oraz managerem zespołu siedziby InPost. Rozpoczęcie pracy – następuje po pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Pojęcie pracy w InPost kojarzy się przeważnie ze słowem kurier. Jednak nie opiera się ona tylko na tym jednym zajęciu. InPost oferuje również różne inne stanowiska, a oto kilka z nich:

Obsługa Klienta – odbywa się poprzez mailing lub telefoniczne, również w social mediach.

– odbywa się poprzez mailing lub telefoniczne, również w social mediach. Sprzedaż – odbywają się negocjacje z Klientami czy realizacja kampanii sprzedażowych.

– odbywają się negocjacje z Klientami czy realizacja kampanii sprzedażowych. Produkcja – w tym miejscu powstają Paczkomaty.

– w tym miejscu powstają Paczkomaty. Sortownie – w różnych lokalizacjach sprawnie obsługuje się dzięki nim paczki.

– w różnych lokalizacjach sprawnie obsługuje się dzięki nim paczki. IT – rozwijają się tu trendy i rozwiązania.

– rozwijają się tu trendy i rozwiązania. Oddziały Kurierskie – zlokalizowane w całej Polsce dbają o to, by paczki dotarły do adresatów.

