Kwarcowy roller do twarzy z Rossmanna - czy warto go kupić

Kwarcowym rollerem do twarzy zachwycałyśmy się już kilka miesięcy temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłyśmy go na Instagramie. Zapewnienia, że wygładza zmarszczki i przynosi ukojenie szarej, zmęczonej cerze zadziałały na naszą wyobraźnię tak, że od razu chciałyśmy go mieć.

I (na szczęście) nie były to puste słowa testujących go kobiet. Kwarcowy roller faktycznie potrafi zdziałać cuda. Ale jak wszystko - musi być stosowany bardzo sumiennie i regularnie.

Wśród rollerów znajdziecie też takie wykonane z ametystu, jadeitu, opalu czy obsydianu. Tak naprawdę wszystkie mają bardzo zbliżone działanie, przy wyborze najlepiej kierować się po prostu... jego urodą.

Jak działa masaż kwarcowym rollerem?

Tajemnica tkwi w tym, że wałki z kamieni półszlachetnych są... lodowate. Chłód rollera zamyka pory oraz poprawia krążenie krwi i drenaż limfy, dzięki czemu masaż rollerem ma działanie przeciwzmarszczkowe. W połączeniu z dobrym kremem pod oczy potrafi zredukować cienie i worki pod oczami.

Zalety stosowania rollera do twarzy:

zmniejsza opuchliznę

redukuje cienie i worki pod oczami

wygładza zmarszczki

zwęża pory

poprawia owal twarzy oraz elastyczność i sprężystość skóry

przynosi odprężenie i ukojenie skórze twarzy

Jak prawidłowo wykonać masaż?

To bardzo proste. Przykładamy wałeczek do skóry i wykonujemy delikatne ruchy na zewnątrz twarzy. Kierunki masażu powinny wyglądać następująco:

od nosa do ucha

na brodzie - w dół

na czole - zarówno na boki jak i góra-dół

Każdy ruch powtarzaj 3-5 razy na każdym z masowanych obszarów. Nie zapominaj o masażu szyi! Należy pamiętać, aby przed zabiegiem skóra była dokładnie oczyszczona. Po każdym masażu powinno się również umyć dokładnie roller (aby nie stał się siedliskiem bakterii).

Nasza rada: trzymaj roller w lodówce - wałek w trakcie masażu szybko przyjmuje temperaturę ciała. Jeśli go odpowiednio schłodzisz, przedłużysz i jednocześnie zmaksymalizujesz jego działanie.

Roller kwarcowy - cena

Ceny rollerów, gdy tylko pojawiły się w regularnej sprzedaży, zaczynały się od mniej więcej 80 złotych, a kończyły na 140 złotych (wyłączając z tego egzemplarze niewiadomego pochodzenia z Aliexpress po 5 złotych za sztukę).

Teraz kwarcowy roller możesz mieć za 44,99 złotych. W tej rewelacyjnej cenie kupisz go w drogeriach Rossmann. Wałek marki For Your Beauty ma tylko jedną wadę - nie ma drugiej, mniejszej końcówki, która dobrze sprawdza się przy masażu skóry wokół oczu.

